Accidente con el Batimóvil y cambio de director en 'The Batman Part II'

La filmación de The Batman Part II sufrió una pausa inesperada a principios de este mes en los estudios Leavesden, en Hertfordshire, Reino Unido, después de que un miembro del elenco fuera atropellado por el Batimóvil durante una escena de acción. La víctima recibió atención médica inmediata en un hospital y actualmente se recupera en su domicilio. Aunque Warner Bros. no ha emitido comentarios oficiales sobre el incidente, una fuente cercana al set confirmó que el rodaje se interrumpió momentáneamente como medida de seguridad, recordando el nivel de riesgo inherente a las producciones de acción de esta magnitud. Desde entonces, la producción ha retomado sus actividades en el mismo complejo.Además del accidente, la producción enfrenta un cambio significativo en la dirección. El cineasta Matt Reeves debió apartarse temporalmente del proyecto por razones personales. En su lugar, el aclamado director Steven Soderbergh (Ocean’s Eleven) asumió la conducción del rodaje para mantener el cronograma. El protagonista, Robert Pattinson, de 40 años, expresó su gratitud por el apoyo: “Estoy muy contento de que haya venido a ayudar a Matt. Es increíblemente generoso de su parte, y lo hace de la manera más amable. Es completamente desinteresado. Matt había puesto muchísimo trabajo en el guion y estamos casi terminando”, sostuvo el actor.Mientras el rodaje avanza, una filtración inesperada ha arrojado luz sobre los villanos que poblarán la secuela. Durante un video de Halloween 2026 de la modelo Heidi Klum, quedaron al descubierto artículos de utilería a través del trabajo del maquillador Mike Marino, quien colaboró en la primera entrega y regresa para esta. Entre los elementos visibles se distingue un molde del rostro del actor Brian Tyree Henry con el labio desfigurado, una característica visual asociada al icónico villano Harvey Dent (Dos Caras). Además, se observaron cajas etiquetadas con el nombre “Zsasz” y otra con la inscripción “Owl 3”, lo que apunta directamente a la Corte de los Búhos.Estos hallazgos respaldan los reportes previos del analista Jeff Sneider, quien indicó que Henry interpretaría a Harvey Dent, mientras que Sebastian Stan encarnaría a Victor Zsasz, un asesino serial de la mitología de Batman (desmintiendo los rumores iniciales de que Stan sería Dos Caras). La presencia de la Corte de los Búhos, organización creada en 2011 por Scott Snyder y Greg Capullo, supondría una continuidad temática con la primera película, profundizando en la corrupción institucional y las sociedades secretas que manipulan Gotham desde las sombras.El elenco de The Batman Part II continúa expandiéndose con la participación confirmada de Colin Farrell, Andy Serkis y Jeffrey Wright, quienes repiten sus roles, además de la esperada incorporación de Scarlett Johansson, cuyos detalles aún no han sido oficializados por el estudio. Pese a los contratiempos en el set, la película mantiene su fecha de estreno en cines programada para el 18 de febrero de 2028, dando a los equipos de producción tiempo suficiente para perfeccionar esta ambiciosa secuela.