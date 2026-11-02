Accidente con el Batimóvil y cambio de director en 'The Batman Part II'

...

La producción de The Batman Part II enfrentó un percance tras el atropello de un miembro del elenco por el Batimóvil en los estudios Leavesden, Reino Unido. Mientras el rodaje se reanuda bajo la dirección temporal de Steven Soderbergh (quien suple a Matt Reeves por razones personales), una filtración de utilería ha revelado la posible inclusión de Harvey Dent, Victor Zsasz y la Corte de los Búhos en la trama, que mantiene su estreno para febrero de 2028.

Autor autor Yelitza Espinoza Yelitza Espinoza el 02/11/2026 12:18 PM.
En Espectáculos y editada el 02/11/2026 12:22 PM.