Brooklyn Beckham es señalado como el "tercero en discordia" en una fiesta de Halloween

Brooklyn Beckham, de 27 años, fue calificado como una "pieza sobrante" por los usuarios de Instagram tras compartir una serie de fotos de una fiesta en Los Ángeles. Mientras Nicola Peltz, de 31, lucía un ajustado conjunto de cuero como Catwoman, y su amigo Damian Hurley, de 24, la acompañaba con un mono de cuero negro inspirado en el icónico atuendo de Michael Jackson previo al lanzamiento de su álbum Dangerous, el look de Brooklyn contrastaba totalmente: vestía un disfraz de Superman con abdominales falsos y los clásicos lentes de Clark Kent.En una de las fotografías que generó más comentarios, Damian posa con su brazo alrededor de Nicola, combinando perfectamente con ella, mientras su esposo se queda de pie detrás, en una postura incómoda y con las manos en los bolsillos. Los seguidores no tardaron en expresar su opinión: "Pobre, parece una pieza de repuesto", "Brooklyn se ve tan fuera de lugar" y "da una vibra total de tercero en discordia". Algunos incluso cuestionaron: "¿Por qué ella lleva un disfraz combinando con otro tipo?" o sugirieron que "un traje de Batman le habría quedado mejor a Brooklyn".Más allá de la polémica en redes, la cercanía entre Nicola y Damian tiene una explicación sencilla: Brooklyn y el hijo único de Elizabeth Hurley han sido amigos desde la infancia. De hecho, ambos comparten un padrino de lujo, el legendario cantante Sir Elton John. Esta sólida amistad se ha mantenido firme a lo largo de los años. Recientemente, Brooklyn, Nicola y Damian asistieron juntos a las celebraciones del 64º cumpleaños de David Furnish, esposo de Elton John, en Venecia, demostrando que el vínculo entre los tres va mucho más allá de una simple fiesta de disfraces.Horas después de que comenzaran los comentarios negativos, Brooklyn pareció molesto por las críticas de sus seguidores y decidió plantar cara. Compartió una foto de Nicola con cara de sorpresa acompañada del contundente mensaje: "Sí, estoy obsesionado con mi esposa. Que lleguen los comentarios, no me importa. Ella es perfecta xx", añadiendo el emoji de los dedos en alto para enfatizar su punto.La publicación se enmarcó en una fecha muy especial: el jueves la pareja celebró siete años juntos. Aunque se conocieron inicialmente en Coachella en 2017, fue en una fiesta de Halloween organizada por Leonardo DiCaprio en Los Ángeles en 2019 donde reconectaron y comenzó su romance.Para conmemorarlo, Brooklyn publicó un efusivo mensaje junto a una foto besando a su esposa en la mejilla, ramos de flores y una carta de amor escrita a mano: "Mi hermosa Nicola, significas absolutamente todo para mí. Eres mi mundo entero, mi mejor amiga y la persona más importante de mi vida". Nicola respondió con la misma ternura: "Feliz aniversario, mi amor, mi mejor amigo, mi todo. No puedo creer que hayan pasado 7 años a tu lado, no lo desearía de otra manera".Sin embargo, no todos los comentarios fueron positivos. Algunos seguidores calificaron la declaración de Brooklyn como "excesivamente teatral" (over performative), recordando con ironía que fue el mismo modelo quien en el pasado tildó las publicaciones de sus propios padres en redes sociales de "performáticas". A pesar de las críticas, la pareja parece más unida que nunca, dispuesta a ignorar el ruido externo mientras continúan construyendo su vida juntos.