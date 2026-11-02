Brooklyn Beckham es señalado como el "tercero en discordia" en una fiesta de Halloween

...

El hijo mayor de David y Victoria Beckham, Brooklyn Beckham, fue blanco de burlas en redes sociales tras asistir a una fiesta de Halloween en Los Ángeles con su esposa, Nicola Peltz, y su amigo de la infancia, Damian Hurley. Los fans señalaron a Brooklyn como el "tercero en discordia" debido a que Peltz y Hurley combinaron sus disfraces de cuero, mientras él vestía de Superman. Pese a las críticas, el modelo defendió su relación con un mensaje contundente mientras la pareja celebraba su séptimo aniversario juntos.

Autor autor Yelitza Espinoza Yelitza Espinoza el 02/11/2026 11:36 AM.
En Espectáculos y editada el 02/11/2026 11:49 AM.