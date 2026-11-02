Cara Delevingne sorprende con su disfraz de Halloween inspirado en John Travolta y su icónica boina

...

La modelo Cara Delevingne ha dejado a sus seguidores atónitos con su transformación para Halloween, disfrazándose del actor John Travolta durante su reciente y sonada aparición en el Festival de Cannes. La publicación en Instagram de la modelo, que incluye una irónica dedicatoria, ha generado numerosas reacciones de otras celebridades, mientras se recuerda la emotiva explicación del propio Travolta sobre su icónico uso de la boina como homenaje a los directores de la vieja escuela.

Autor autor Yelitza Espinoza Yelitza Espinoza el 02/11/2026 01:38 PM.
En Espectáculos y editada el 02/11/2026 01:44 PM.