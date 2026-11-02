Cara Delevingne sorprende con su disfraz de Halloween inspirado en John Travolta y su icónica boina

Cara Delevingne deslumbró a sus fans con su disfraz de Halloween, rindiendo homenaje a John Travolta en una serie de impactantes fotografías. La modelo recreó el elegante look que el astro de Hollywood lució cuando asistió al Festival de Cannes en mayo, destacando por el uso de una sofisticada boina blanca.Delevingne compartió una serie de instantáneas en Instagram mostrando su transformación, incluyendo una foto del "detrás de escena" del proceso de maquillaje y vestuario. Con un toque de humor, la modelo escribió en el pie de foto: "Odio el Halloween gay... ¡¿qué quieres decir con que eres John Travolta en Cannes?!". La publicación desató la incredulidad y las risas entre sus colegas celebridades; la actriz Renee Rapp comentó: "Sigo riéndome", mientras que Rachel Zegler simplemente exclamó: "¡CARA AHAHAHAH!".El look que inspiró a Delevingne se convirtió en un fenómeno en las redes sociales cuando Travolta apareció con tres boinas diferentes durante su estancia en el Festival de Cannes. El legendario actor explicó en una entrevista con CNN que había una razón importante detrás de este accesorio: su debut como director con la película Propeller One-Way Night Coach."Los directores de la vieja escuela usaban boinas y gafas. Y pensé: eso es lo que voy a hacer", declaró Travolta, añadiendo que el llamativo look le ayudaría a recordar el evento con mayor nitidez en el futuro. "He estado haciendo películas durante más de 50 años, pero no puedo distinguir, cuando miro atrás, la diferencia entre los eventos. Así que dije: 'Esta vez soy director. Eres un actor, interpreta el papel de un director. Luces como un director de la vieja escuela'". Aunque no nombró a su ídolo cinematográfico específico, se especula que rindió homenaje a figuras como Francis Ford Coppola o el director sueco Ingmar Bergman, famosos por usar este tipo de sombreros.La racha de la boina de Travolta comenzó en su camino hacia el evento, cuando lució una versión azul marino del sombrero mientras pilotaba su propio avión hacia Cannes junto a su hija, Ella Bleu. "Gran día, gran noche en Cannes. ¡Estén atentos!", escribió en un video de Instagram mostrando el viaje.Posteriormente, el actor acaparó todas las miradas al presentarse con nuevas versiones de este llamativo atuendo. El punto culminante de su experiencia en el festival llegó cuando Travolta se emocionó hasta las lágrimas al recibir una Palma de Oro honorífica, justo antes del estreno mundial de su ópera prima como director, cerrando así un círculo perfecto entre su legado actoral y su nueva faceta detrás de las cámaras.