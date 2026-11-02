Deep Purple pospone su gira 2026 tras una emergencia médica de Ian Gillan en Alemania

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La legendaria banda británica Deep Purple anunció la postergación de su gira SPLAT! World Tour por Europa y el Reino Unido tras una emergencia médica que requirió la hospitalización de su vocalista, Ian Gillan (81 años), en Leipzig, Alemania. Mientras el cantante se recupera bajo estricta recomendación médica, los conciertos programados en México permanecen en el calendario oficial, aunque a la espera de una confirmación definitiva por parte de la agrupación.

Autor autor Yelitza Espinoza Yelitza Espinoza el 02/11/2026 12:28 PM.
En Espectáculos y editada el 02/11/2026 12:30 PM.