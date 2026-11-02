Deep Purple pospone su gira 2026 tras una emergencia médica de Ian Gillan en Alemania

La banda británica Deep Purple informó a través de un comunicado publicado el 2 de noviembre que su vocalista, Ian Gillan, de 81 años, sufrió una emergencia médica mientras se encontraba en Leipzig, Alemania, donde la agrupación tenía programado un concierto el pasado 31 de octubre.Debido a este imprevisto, el cantante tuvo que recibir atención hospitalaria urgente, lo que obligó a la cancelación inmediata de esa presentación y de la prevista para el día siguiente en Hamburgo. Tras evaluar la situación, la agrupación anunció que pospondrá el resto de su gira SPLAT! World Tour por Europa y el Reino Unido hasta nuevo aviso. La decisión fue tomada por recomendación expresa del equipo médico del cantante y de su representante, debido a los riesgos que implicaba continuar con las exigentes presentaciones en este momento.Hasta el momento, Gillan no ha revelado detalles específicos sobre la naturaleza del problema médico que sufrió en Alemania, ni ha ofrecido un parte médico detallado sobre su estado actual de recuperación.Cabe mencionar que el vocalista ha hablado públicamente en el pasado sobre sus problemas de salud relacionados con la diabetes, enfermedad que le provocó retinopatía diabética y afectaciones en la vista. Sin embargo, la banda no ha confirmado si esta condición preexistente está relacionada con la emergencia médica reciente. A través de sus redes sociales, Gillan agradeció los numerosos mensajes de apoyo que recibió de sus seguidores y ofreció sus más sinceras disculpas por los inconvenientes que este cambio de planes pudiera ocasionar a los fans.Ante la incertidumbre, los seguidores en Latinoamérica se preguntan por el destino de las fechas en la región. Hasta este lunes 2 de noviembre de 2026, los tres conciertos de Deep Purple en México continúan apareciendo en el calendario oficial de la banda.Aunque la agrupación pospuso indefinidamente el resto de su gira europea y por el Reino Unido, todavía no ha comunicado cambios formales para las presentaciones programadas en territorio mexicano. Sin embargo, la banda tampoco ha confirmado expresamente que estos shows se realizarán como estaban previstos. Por ello, se recomienda a los aficionados estar muy atentos a las redes sociales oficiales de Deep Purple y a los canales autorizados de venta de boletos para conocer cualquier actualización o reprogramación en las próximas semanas.