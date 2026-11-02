Detienen en Texas a Sergio Arévalo, el estilista de Thalía, María José y Emma Coronel

Sergio Arévalo, un estilista guatemalteco de 48 años, fue detenido por agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) de Estados Unidos en Texas. La noticia se difundió el sábado 31 de octubre de 2026, cuando su familia lanzó una campaña en la plataforma GoFundMe para recaudar fondos y cubrir sus gastos legales de inmigración.Según la información proporcionada por sus familiares, Arévalo contaba con un permiso de trabajo vigente al momento de ser arrestado. El último registro público del estilista fue una publicación en Instagram el 26 de octubre, donde aparecía trabajando en el tour de la cantante mexicana María José en Texas, por lo que se estima que la detención ocurrió poco después de ese evento. Ante la situación, María José reaccionó desde su cuenta oficial dejando un mensaje de apoyo: “¡TE AMO CON TODO MI SER! Todo estará bien, con el favor de Dios”.Nacido en la zona 18 de la Ciudad de Guatemala y criado en Villa Nueva, Arévalo es el menor de 13 hermanos. Las condiciones económicas lo llevaron a trabajar desde pequeño, iniciando como repartidor de volantes en una barbería donde aprendió el oficio. A los 15 años se graduó como estilista y, poco después, emigró a Los Ángeles, California, en busca de mejores oportunidades.Con alrededor de dos décadas de carrera, ha acumulado una impresionante hoja de servicios detrás de cámaras en eventos como los Latin Grammy, los Premios Billboard de la Música Latina, Premio Lo Nuestro y en seis ediciones del New York Fashion Week, trabajando para marcas internacionales. A lo largo de su carrera, ha maquillado y peinado a celebridades de la talla de Thalía, Paulina Rubio, Maribel Guardia, Ana Bárbara y Alicia Villarreal.Uno de los momentos más mediáticos de su carrera reciente fue su trabajo con Emma Coronel, esposa del narcotraficante Joaquín “El Chapo” Guzmán, a quien estilizó para el Fashion Week de Milán a finales de 2023. El contacto se estableció a través de la abogada de Coronel, Mariel Colón, tras una presentación musical en Los Ángeles. Arévalo le realizó a Coronel un cambio de look con la técnica ombré que se volvió viral en redes sociales. En una entrevista con Telemundo, el estilista describió a su clienta como una mujer "tranquila y en paz", revelando que durante la sesión ella mencionó de forma indirecta a su esposo y le comentó que algún día hablaría y contaría todo, sugiriéndole él mismo la idea de escribir un libro. Tras ese trabajo, Coronel lo incorporó como su estilista de cabecera y promovió en sus redes los cepillos que Arévalo vende para financiar una fundación de ayuda a niños en Guatemala.Hasta el momento, ninguna otra artista de su amplia cartera de clientes se ha manifestado públicamente a su favor, más allá del mensaje de María José. La familia del estilista aguarda novedades sobre su situación legal y, por ahora, no se ha informado si Arévalo enfrentará un proceso formal de deportación o si logrará demostrar la validez de su estatus migratorio para conseguir su liberación.