Detienen en Texas a Sergio Arévalo, el estilista de Thalía, María José y Emma Coronel

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El reconocido estilista guatemalteco Sergio Arévalo, quien ha trabajado con figuras como Thalía, María José y Emma Coronel, fue detenido por agentes del ICE en Texas. Su familia lanzó una campaña en GoFundMe para cubrir su defensa legal, asegurando que contaba con un permiso de trabajo vigente al momento del arresto, mientras la cantante María José le ha expresado su público respaldo.

Autor autor Yelitza Espinoza Yelitza Espinoza el 02/11/2026 09:53 AM.
En Espectáculos y editada el 02/11/2026 09:59 AM.