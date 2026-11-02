El director Michael Mann sufre una herida superficial por un disparo accidental en un campo de tiro

El reconocido cineasta Michael Mann sufrió un accidente mientras practicaba tiro en un campo de tiro autorizado y privado para miembros, ubicado en la cuadra 11100 de Missouri Avenue, en el oeste de Los Ángeles. El incidente ocurrió el sábado 31 de octubre de 2026, alrededor de las 16:00 horas (tiempo local).Según detalló su representante y fuentes policiales, Mann manipulaba una pistola calibre .45 cuando esta se disparó accidentalmente mientras intentaba enfundarla. La bala lo alcanzó en el muslo izquierdo, causándole una lesión superficial que no puso en riesgo su vida. El personal del campo de tiro le brindó asistencia médica de primeros auxilios antes de que los paramédicos lo trasladaran a un hospital cercano, donde recibió tratamiento y fue dado de alta en condición estable, sin mayores complicaciones.El Departamento de Policía de Los Ángeles (LAPD) acudió al lugar tras el reporte de detonaciones y, tras una investigación inicial, confirmó que el disparo fue completamente accidental, descartando cualquier intención o irregularidad.Lejos de ser un principiante, Los Angeles Times reportó que Mann lleva décadas practicando tiro al blanco de manera regular y que se encontraba en una sesión de entrenamiento rutinaria cuando ocurrió el infortunado evento, una afición que ha alimentado su conocida precisión y realismo en las escenas de acción de sus películas.Michael Mann es uno de los cineastas más emblemáticos de Hollywood, ampliamente asociado con el género de thriller criminal y las historias policiacas. Su filmografía incluye clásicos modernos como Ladrón (Thief, 1981), Fuego contra fuego (Heat, 1995), El último de los mohicanos (1992), El informante (1999), Ali (2001), Colateral (2004) y Enemigos públicos (2009). También fue el creador y productor ejecutivo de la serie Miami Vice (1984-1990), la cual él mismo dirigió en su adaptación cinematográfica de 2006 (División Miami), y más recientemente dirigió Ferrari (2023), protagonizada por Adam Driver.El cineasta continúa activo en la industria. De acuerdo con la agencia AP, Mann se encuentra desarrollando una secuela de su obra maestra Fuego contra fuego (Heat), que retomaría a los icónicos personajes interpretados por Al Pacino y Robert De Niro, con un rodaje previsto para principios de 2027.