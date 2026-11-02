El director Michael Mann sufre una herida superficial por un disparo accidental en un campo de tiro

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El legendario director de cine Michael Mann, de 83 años, sufrió una herida superficial en el muslo izquierdo tras un disparo accidental en un campo de tiro privado de Los Ángeles el sábado 31 de octubre de 2026. El Departamento de Policía de Los Ángeles (LAPD) confirmó que el incidente no fue intencional y el cineasta fue tratado y dado de alta en condición estable, mientras continúa trabajando en el desarrollo de la esperada secuela de Fuego contra fuego (Heat).

Autor autor Yelitza Espinoza Yelitza Espinoza el 02/11/2026 08:49 AM.
En Espectáculos y editada el 02/11/2026 08:54 AM.