Eugenio Siller confirma su regreso a las telenovelas de Televisa tras más de una década fuera

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Tras más de 10 años alejado de los melodramas en México, el actor Eugenio Siller confirmó su regreso a la pantalla chica con la telenovela Todavía te amo, producida por Carlos Bardasano para TelevisaUnivision. Siller compartirá créditos con Samadhi Zendejas en este proyecto que se estrenará a principios de 2027 y que abordará temas cruciales y contemporáneos como la salud mental.

Autor autor Yelitza Espinoza Yelitza Espinoza el 02/11/2026 09:09 AM.
En Espectáculos y editada el 02/11/2026 09:14 AM.