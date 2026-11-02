Eugenio Siller confirma su regreso a las telenovelas de Televisa tras más de una década fuera

Luego de que se anunciara el retorno de Samadhi Zendejas a las telenovelas, se confirmó que Eugenio Siller también será parte de este renacimiento en la pantalla chica de Televisa. Tras más de una década de estar alejado de los melodramas en su país, el actor compartió su enorme entusiasmo por integrarse al elenco de Todavía te amo, la nueva apuesta de Carlos Bardasano para TelevisaUnivision que verá la luz en los primeros meses de 2027.Siller no ocultó su emoción por volver a trabajar en México y reencontrarse con colegas: “Voy a estar con ella (con Samadhi), voy a estar con un elenco maravilloso, con primeros actores”, expresó. Durante un encuentro con la prensa, el actor se sinceró sobre sus sentimientos al volver a los sets: “Muy contento, con sentimientos encontrados, muy emocionado, eso sí te puedo decir, y pues ya listo para empezar a grabar y entrar a las pantallas de todos ustedes”.Aunque mantuvo en reserva los detalles más profundos de la trama, Siller adelantó que su personaje se llamará Raúl y que la historia tocará fibras muy sensibles y necesarias en la actualidad. El actor destacó que el hecho de que la telenovela aborde el tema de la salud mental permite educar al público de cierta manera, lo que le genera un mayor entusiasmo y compromiso con el proyecto. “Me encanta saber que tocamos este tipo de temas con mi personaje, que es Raúl”, concluyó, dejando ver la profundidad que tendrá su rol en la historia.Eugenio Siller Margáin inició su carrera en la música en 1998 para después formarse en el prestigioso Centro de Educación Artística (CEA) de Televisa. Sus primeros pasos en la actuación los dio en melodramas como Código postal y Rebelde. Sin embargo, alcanzó la consagración y el reconocimiento masivo al protagonizar Al diablo con los guapos, donde formó una recordada pareja protagónica junto a Allisson Lozz.Tras el éxito de esa historia, Siller continuó su carrera con Mi pecado. Al concluir dicho melodrama, el actor decidió hacer las maletas y continuar su carrera fuera de México, participando en diversas producciones internacionales. Su integración al elenco de Todavía te amo no solo marca su retorno a las filas de Televisa, sino que también representa un reencuentro muy esperado con sus fans en México, quienes ya se preguntan si este será su regreso definitivo a las telenovelas nacionales.