Heidi Klum sorprende con un macabro disfraz de mano amputada en su icónica fiesta de Halloween 2026

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La supermodelo alemana Heidi Klum, de 53 años, superó todas las expectativas en su anual y esperada fiesta de Halloween 2026 en Nueva York, presentándose con un grotesco y hiperrealista disfraz de mano amputada. Acompañada por sus hijos y un séquito en trajes de bioseguridad, la estrella deslumbró con un impactante doble look creado con prótesis de alta gama, mientras una larga lista de celebridades se unió a la celebración con atuendos igualmente elaborados.

Autor autor Yelitza Espinoza Yelitza Espinoza el 02/11/2026 11:31 AM.
En Espectáculos y editada el 02/11/2026 11:36 AM.