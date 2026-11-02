Heidi Klum sorprende con un macabro disfraz de mano amputada en su icónica fiesta de Halloween 2026

Heidi Klum volvió a demostrar por qué es la reina indiscutible de Halloween en Nueva York. La modelo llegó a su fiesta con un vestuario que simulaba una mano cortada de proporciones gigantescas, con largas uñas rojas y venas sangrientas brotando de la muñeca, mientras el propio rostro de Klum asomaba desde el interior de una herida abierta y macabra. Sus piernas estaban ocultas en los dedos medio y anular de la mano, mientras que uno de sus brazos se deslizaba por el dedo pulgar.Acompañada por un séquito de cinco personas vestidas con trajes amarillos de materiales peligrosos (bioseguridad), la estrella incluso fue vista siendo "hidratada" en la alfombra roja con una jeringa que disparaba líquido directamente a su boca abierta. Más tarde, Klum se retiró la capa exterior del disfraz para revelar un segundo look igual de aterrador: prótesis faciales sangrientas, una peluca rubia y unas enormes prótesis en forma de dedos en sus piernas. La modelo compartió el look en Instagram con el mensaje: "HABLA CON LA MANO #HeidiHalloween 2026 AQUÍ VAMOS".El apoyo familiar y la magia de los efectos especialesLa celebración, que Klum organiza desde el año 2000, contó con la presencia de sus hijos, quienes también se sumaron a la temática: Leni (22) se disfrazó de Miss Piggy de Los Muppets, Lou (17) lució un traje de superhéroe púrpura y Johan (19) optó por un look de zombi. Su esposo, el músico Tom Kaulitz, completó el concepto del disfraz presentándose como un pescador.Para lograr este nivel de realismo, Klum trabajó con Mike Marino, propietario de Prosthetic Renaissance, una empresa de efectos especiales legendaria en este tipo de transformaciones. Aunque la modelo disfruta el proceso, en entrevistas pasadas ha admitido que estos trajes extremos (como su famoso disfraz de gusano en 2022) pueden llegar a ser claustrofóbicos y muy incómodos, limitando el movimiento de sus extremidades.Una alfombra roja llena de estrellas y creatividadLa fiesta se convirtió en un verdadero desfile de creatividad y referencias pop. Neil Patrick Harris y David Burtka aterraron como los gemelas de El Resplandor (The Shining), mientras que Eric McCormack y la actriz Luise Grossmann coincidieron en su tributo a Freddie Mercury de Queen.Otros asistentes destacados incluyeron al influencer Chase Hudson (Huddy) como Patrick Bateman de American Psycho, la modelo Valentina Sampaio como Hiedra Venenosa (en la versión de Uma Thurman), la actriz y activista Lux Pascal como un mimo, y el actor Kyle MacLachlan haciendo un guiño a su papel de villano en la película de Los Picapiedra (1994). También se dieron cita Ice-T y Coco Austin, Taylor Momsen, Questlove con una camiseta de los 49ers, y el maquillaje influencer James Charles, completamente irreconocible como el villano Yzma de El emperador y sus locuras.Con este nuevo y escalofriante disfraz, Heidi Klum no solo mantiene viva la tradición de su fiesta, sino que reafirma su estatus como la celebridad que marca la pauta en el mundo del entretenimiento y el arte del disfraz cada 31 de octubre.