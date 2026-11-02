Los hijos de Michael Jackson, Prince y Bigi, desean que el rancho Neverland vuelva a su propósito

Según reveló una fuente cercana a la familia Jackson a Page Six, los hijos de Michael Jackson, Prince (de 29 años) y Bigi, guardarían con gran cariño la idea de que el extenso rancho en California recupere su propósito original. "Les encantaría ver la propiedad preservada y utilizada de una manera que honre lo que Michael quería que fuera originalmente", señaló el informante.Para Prince, este tema tiene una resonancia personal profunda. En 2016, mientras estudiaba en la Universidad Loyola Marymount, cofundó la Heal Los Angeles Foundation. Inspirada en el legado humanitario de su padre y su creencia en brindar oportunidades a los niños, esta organización trabaja con jóvenes y familias en comunidades desatendidas de Los Ángeles, enfocándose en oportunidades educativas, bienestar y apoyo, incluyendo alianzas con escuelas locales y organización de colectas de alimentos y juguetes.Por su parte, Bigi (anteriormente conocido como Blanket), quien mantiene un perfil mucho más privado, tiene una visión clara sobre el futuro del rancho. Según la fuente, el hermano menor "preferiría que Neverland no se convierta en una gran atracción turística, pero eso no significa que no apoyaría encontrar una manera de devolver un poco de esa magia a los niños que realmente podrían beneficiarse de ella".En el fondo, los deseos de ambos hermanos giran en torno a preservar el legado del Rey del Pop y honrar la visión que él tenía para la propiedad: crear un lugar donde los niños pudieran ser simplemente niños y olvidar, aunque fuera por un momento, las dificultades que estaban atravesando.Es importante destacar que Prince y Bigi no tienen propiedad ni control sobre el Rancho Neverland. El empresario multimillonario Ron Burkle, quien conocía a Jackson, adquirió la propiedad de 2,700 acres en Los Olivos, California, por aproximadamente 22 millones de dólares en diciembre de 2020.Un portavoz de Burkle declaró que el empresario "tiene un tremendo respeto por la historia de Neverland y el significado especial que tiene para la familia de Michael Jackson". Desde que adquirió la propiedad, Burkle ha invitado a los hijos y familiares de Michael a pasar tiempo allí cuando lo deseen. Aunque el rancho sigue siendo una residencia privada, el portavoz añadió que Burkle "continúa dando la bienvenida a las oportunidades para organizar eventos benéficos allí", siguiendo su historial de utilizar sus residencias para causas filantrópicas.Michael Jackson compró la propiedad en 1988 y la transformó en un refugio de fantasía inspirado en el País de Nunca Jamás (Neverland) de Peter Pan, equipado con atracciones de parque de diversiones, una estación de tren, un cine y un zoológico.El rancho fue escenario de numerosos actos de generosidad. En 1993, Michael recibió a nueve familias de la fundación Make-A-Wish, guiándolas personalmente por el rancho para disfrutar de juegos de arcade, una proyección de Aladdín y paseos en las atracciones. Más de una década después, en diciembre de 2004, alrededor de 200 niños visitaron el lugar para una celebración navideña, donde fueron atendidos con dulces, palomitas, una visita de Santa Claus y una aparición personal del cantante. Hasta su fallecimiento en junio de 2009 a los 50 años, Michael utilizó el recinto no solo como su hogar, sino como un vehículo constante para la recaudación de fondos y la alegría de los más vulnerables.