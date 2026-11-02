Los hijos de Michael Jackson, Prince y Bigi, desean que el rancho Neverland vuelva a su propósito

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Prince y Bigi Jackson han expresado su deseo de que el icónico Rancho Neverland vuelva a servir como un santuario para niños enfermos y desfavorecidos, honrando así la visión humanitaria de su fallecido padre, Michael Jackson. Aunque la propiedad es actualmente propiedad del empresario Ron Burkle, la familia espera preservar su esencia mágica y caritativa, evitando que se convierta en una simple atracción turística.

Autor autor Yelitza Espinoza Yelitza Espinoza el 02/11/2026 12:48 PM.
En Espectáculos y editada el 02/11/2026 12:57 PM.