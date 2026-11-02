Inés Gómez Mont impugna su detención migratoria en EE. UU. con un habeas corpus

...

La conductora Inés Gómez Mont presentó una demanda de habeas corpus ante una corte federal en Florida para impugnar su detención migratoria y evitar un posible traslado a otro centro. Aunque el juez Jeffrey Kuntz rechazó de momento la medida de emergencia para bloquear su traslado, ha ordenado al ICE justificar a más tardar este miércoles la necesidad de mantenerla bajo custodia, mientras la defensa utiliza informes médicos de su hija como argumento para que permanezca en la zona de Miami.

Autor autor Yelitza Espinoza Yelitza Espinoza el 02/11/2026 11:05 AM.
En Espectáculos y editada el 02/11/2026 11:12 AM.