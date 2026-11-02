Inés Gómez Mont impugna su detención migratoria en EE. UU. con un habeas corpus

La conductora Inés Gómez Mont ha recurrido a los tribunales de Estados Unidos para combatir su situación legal. Su equipo de defensa presentó el sábado 31 de octubre una demanda de habeas corpus (un recurso similar al amparo en México) ante la Corte de Distrito de Estados Unidos para el Distrito Sur de Florida. El objetivo de esta acción legal es que un juez federal revise los motivos por los cuales la esposa del empresario Víctor Manuel Álvarez Puga permanece bajo la custodia de las autoridades migratorias.Junto con la demanda principal, los abogados incluyeron una moción de emergencia con el fin de impedir que sea trasladada a otro centro de detención migratoria en diferentes regiones del país mientras se analiza y resuelve su situación legal.El fallo del juez y el ultimátum al ICEEl juez federal encargado del caso, Jeffrey Kuntz, emitió una resolución mixta. Por un lado, rechazó conceder de manera inmediata la medida de emergencia para evitar su traslado, explicando que los tribunales no tienen la facultad de impedir que el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) mueva a una persona detenida a otro distrito, ya que esa decisión corresponde a la discreción administrativa del Departamento de Justicia.Sin embargo, en un movimiento favorable a la defensa, el magistrado solicitó formalmente al ICE y a otras autoridades involucradas que justifiquen la necesidad legal de mantener a Inés Gómez Mont detenida. La respuesta de las autoridades federales deberá presentarse a más tardar este miércoles, lo que marca un plazo crítico para el futuro inmediato de la conductora.Argumentos de la defensa y expediente bajo reservaLa demanda se mantiene bajo reserva, una práctica habitual en este tipo de procedimientos migratorios y de habeas corpus, por lo que no se conocen públicamente todos los detalles de los argumentos presentados. No obstante, se ha revelado que entre los documentos incorporados al expediente se encuentran informes relacionados con el tratamiento médico de una de las hijas de Inés Gómez Mont.La defensa busca utilizar esta información sensible para argumentar que la conductora, quien se encontraba prófuga de la justicia en México antes de su captura, debe permanecer en la zona de Miami para atender las necesidades de su familia y evitar un traslado a otra región que complicaría su situación. Estos documentos forman parte de la estrategia legal para cuestionar la continuidad de su detención y buscar su liberación o condiciones menos restrictivas mientras se define su estatus migratorio.