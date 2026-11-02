Jaime Camil confirma su regreso a las telenovelas tras nueve años

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El actor Jaime Camil anunció su esperado regreso a las telenovelas mexicanas después de nueve años, sumándose a su quinto proyecto junto a la productora Rosy Ocampo. Con el objetivo de aportar frescura a la televisión abierta, Camil adelantó que el elenco será una de las grandes apuestas de la producción, la cual compatibilizará con su participación en el musical Matilda.

Autor autor Yelitza Espinoza Yelitza Espinoza el 02/11/2026 09:18 AM.
En Espectáculos y editada el 02/11/2026 09:21 AM.