José Eduardo Derbez y Paola Dalay confirman su separación; Victoria Ruffo pide respeto por su nieta

Tras semanas de especulaciones y rumores sobre un posible distanciamiento, José Eduardo Derbez y Paola Dalay decidieron aclarar la situación por sí mismos. A través de un video publicado en sus respectivas redes sociales, la pareja confirmó el final de su relación sentimental. Paola Dalay explicó que la decisión llevaba tiempo considerándose, pero que ninguno de los dos se había sentido preparado para hacerla pública hasta ahora.En su mensaje, ambos fueron enfáticos en descartar que la ruptura estuviera relacionada con una infidelidad o con la intervención de una tercera persona, asegurando que terminaron su relación con cariño, respeto y madurez.Uno de los puntos centrales del comunicado fue el futuro de su hija en común, Tessa. José Eduardo Derbez explicó que uno de los principales motivos para hacer pública la noticia de manera oficial fue dejar claro que, aunque ya no serán pareja, continuarán firmemente unidos por el bienestar de la pequeña.El actor hizo un llamado directo a sus seguidores y a la opinión pública para que brinden respeto a ambos, pero principalmente a su hija, con el objetivo de evitar rumores infundados, especulaciones y comentarios que puedan afectar el entorno familiar de la menor, quien seguirá siendo el vínculo principal entre sus padres.La noticia no pasó desapercibida para la emblemática familia Derbez. Victoria Ruffo, madre del actor y abuela de Tessa, fue cuestionada por los medios de comunicación sobre la decisión que tomó su hijo. Lejos de generar polémica, la actriz aprovechó el encuentro con la prensa para pedir respeto, haciendo especial énfasis en la necesidad de proteger a su nieta.Ruffo señaló que es fundamental no involucrar a la pequeña en los comentarios relacionados con la separación, recordando que se trata de una decisión estrictamente personal de la pareja. Además, comentó que últimamente ha tenido poco contacto con José Eduardo debido a sus intensos compromisos laborales, aunque consideró que mantenerse ocupado con el trabajo puede ser una herramienta útil para sobrellevar este tipo de situaciones emocionales.Con estas declaraciones, Victoria Ruffo reafirmó su postura de apoyar a su hijo y a su exnuera, pidiendo que la transición se maneje con discreción y respeto, garantizando así un entorno sano y estable para el crecimiento de Tessa.