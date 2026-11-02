José Eduardo Derbez y Paola Dalay confirman su separación; Victoria Ruffo pide respeto por su nieta

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El actor José Eduardo Derbez y la creadora de contenido Paola Dalay confirmaron oficialmente el fin de su relación sentimental a través de un video en redes sociales, aclarando que la decisión fue mutuamente acordada, sin infidelidades ni terceras personas. Mientras la pareja enfatiza que su prioridad absoluta es el bienestar de su hija Tessa, la actriz Victoria Ruffo se pronunció públicamente para solicitar respeto hacia la pequeña y manejar la situación con la mayor discreción posible.

Autor autor Yelitza Espinoza Yelitza Espinoza el 02/11/2026 09:06 AM.
En Espectáculos y editada el 02/11/2026 09:08 AM.