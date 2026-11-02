Karely Ruiz niega vínculos con la santería y responde a las acusaciones de 'Karlita la santera'

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La influencer Karely Ruiz desmintió rotundamente las acusaciones de 'Karlita la santera', quien aseguró que la celebridad participó en rituales de santería para alcanzar el éxito. Antes de ingresar a La mansión VIP, Karely aclaró que su trayectoria es fruto de su trabajo constante y reveló que cortó lazos con la santera debido a un abuso de confianza, en medio de un periodo marcado por graves problemas de seguridad en su domicilio.

Autor autor Yelitza Espinoza Yelitza Espinoza el 02/11/2026 10:04 AM.
En Espectáculos y editada el 02/11/2026 10:21 AM.