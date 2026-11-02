Karely Ruiz niega vínculos con la santería y responde a las acusaciones de 'Karlita la santera'

La polémica surgió después de que 'Karlita la santera', quien se autoproclamó madrina de Karely Ruiz dentro de la religión yoruba, revelara detalles sobre supuestas ceremonias en las que la influencer habría participado. Según su testimonio, Karely acudió a ella buscando alcanzar un mayor nivel de fama y fortuna, participando primero en la "mano de Orula" (una ceremonia de iniciación para orientación y protección espiritual) y posteriormente en el "rayamiento", un ritual que Karlita describió como un pacto con los muertos. La santera vinculó estas prácticas con la etapa de crecimiento de Karely, en la que obtuvo mayor exposición pública, tuvo a su hija y adquirió propiedades.Días después, y durante un encuentro con los medios en el aeropuerto previo a su ingreso como primera participante confirmada de La mansión VIP de HotSpanish, Karely rompió el silencio para calificar de "totalmente falso" cualquier vínculo con la santería.La influencer atribuyó su éxito exclusivamente a su esfuerzo y dedicación en redes sociales, así como a las colaboraciones y apariciones en televisión que ha consolidado a lo largo de los años. Aunque negó haber incursionado en estas prácticas religiosas, Karely admitió haber tenido una relación cercana con Karlita en el pasado. Sin embargo, explicó que decidió alejarse de ella debido a un problema no especificado en el que la santera hizo un "mal uso de la confianza" que le tenía, por lo que consideró totalmente inapropiado que ahora revelara información de su vida privada ante los medios.Estas declaraciones ocurren en un momento delicado para la influencer. Hace unos meses, Karely fue víctima de un ataque armado en su domicilio, un suceso que la obligó a buscar un nuevo lugar donde vivir y a implementar medidas drásticas de seguridad para proteger su integridad y la de su familia. Con su participación en La mansión VIP ya confirmada, Karely busca dejar atrás estos episodios y centrar la atención en su carrera, desmintiendo los rumores esotéricos y reafirmando que su ascenso es producto de su propio trabajo y no de rituales.