Kourtney Kardashian y Travis Barker se transforman en Tony Montana y Elvira Hancock de Scarface

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La personalidad de la televisión Kourtney Kardashian (47) y su esposo, el baterista Travis Barker (50), deslumbraron con sus elaborados disfraces de Tony Montana y Elvira Hancock de la clásica película Scarface (1983). La pareja compartió una lujosa sesión de fotos en su mansión de Calabasas, en medio de los rumores de una disputa familiar con Kim Kardashian y tras la reciente cirugía de nervios a la que se sometió Barker para proteger su carrera musical.

Autor autor Yelitza Espinoza Yelitza Espinoza el 02/11/2026 02:21 PM.
En Espectáculos y editada el 02/11/2026 02:31 PM.