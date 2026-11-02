Kourtney Kardashian y Travis Barker se transforman en Tony Montana y Elvira Hancock de Scarface

Kourtney Kardashian y Travis Barker canalizaron el exceso del bajo mundo al transformarse en la notoria pareja de Scarface para celebrar Halloween. La estrella de reality show compartió en Instagram una serie de fotografías de una sesión profesional junto a su esposo, luciendo pelucas y posando junto a un automóvil convertible vintage.Kardashian recreó a la perfección el look de Michelle Pfeiffer como Elvira Hancock, luciendo una peluca rubio platino con un corte a la altura de los hombros y flequillo recto, complementado con un abrigo de piel blanca sobre un vestido de seda azul. Por su parte, el baterista de Blink-182 optó por una peluca negra corta sobre su cabeza rapada, un elegante traje gris claro con el cuello de la camisa abierto, gafas de aviador y dejando al descubierto sus característicos tatuajes en el cuello y el pecho, así como una cicatriz sobre su ceja, emulando al personaje de Al Pacino. En el pie de foto, Kourtney citó la famosa frase de la película: "Los ojos, Chico. Nunca mienten".La pareja, casada desde la primavera de 2022, realizó la sesión en diversos escenarios dentro y fuera de su lujosa mansión en Calabasas. Destacó una fotografía en un convertible vintage de color amarillo pálido, forrado interiormente con piel de estampado animal, así como tomas en un área tipo lounge donde posaron de manera relajada con cigarrillos y puros sin encender. En las imágenes, Kardashian también dejó ver sutilmente el enorme diamante en su mano izquierda, mientras Barker posaba con su característica actitud fría, acurrucándose junto a su esposa en su glamoroso atuendo.Esta publicación llega poco después de que se revelara una amarga disputa entre Kourtney y su hermana menor, Kim Kardashian, en el reality show familiar, en medio de supuestas tensiones entre las hermanas.Además, las festividades de Halloween de la pareja siguen a un procedimiento médico importante para Barker. A principios de octubre, el músico compartió una actualización de salud tras someterse a una cirugía de liberación del túnel cubital para reparar un nervio, después de que su brazo, mano y dedos se entumecieran tras un concierto el mes pasado. Barker explicó que decidió operarse de inmediato para "seguir tocando la batería de la misma manera durante mucho tiempo", compartiendo una foto desde su cama de hospital junto a una sonriente Kourtney, quien bromeó en redes sobre su felicidad ante la situación.A pesar de los desafíos, la familia sigue unida en sus celebraciones. Hace poco, la pareja festejó el 23º cumpleaños del hijo de Travis, Landon, con una temática de "baile de vampiros". Barker es padre de Landon (23) y Alabama (20) de su matrimonio anterior con la modelo Shanna Moakler, y también es padrastro de Atiana De La Hoya (27). Kourtney, por su parte, es madre de Mason (16), Penelope (14) y Reign (11) junto a su ex Scott Disick, y la pareja comparte a su hijo en común, Rocky, de dos años.El elaborado disfraz de este año marca un contraste divertido con el del año pasado, cuando la pareja optó por la ternura de Jack Skellington y Sally de Pesadilla antes de Navidad, demostrando una vez más su versatilidad y compromiso con la festividad más esperada del año.