Maribel Guardia presenta un emotivo altar de Día de Muertos de tres niveles en honor a su hijo

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La actriz Maribel Guardia compartió un conmovedor recorrido por el altar de Día de Muertos que instaló en su hogar en honor a su hijo, Julián Figueroa. La ofrenda de tres niveles, inspirada en la devoción con la que el cantante homenajeaba a su padre, Joan Sebastian, incluye objetos personales, alimentos favoritos y una pintura de la Virgen de Guadalupe realizada por la madre de la conductora.

Autor autor Yelitza Espinoza Yelitza Espinoza el 02/11/2026 08:34 AM.
En Espectáculos y editada el 02/11/2026 08:40 AM.