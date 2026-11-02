Maribel Guardia presenta un emotivo altar de Día de Muertos de tres niveles en honor a su hijo

Maribel Guardia presentó el altar de Día de Muertos en su casa para conmemorar a su hijo Julián Figueroa, quien falleció el 9 de abril de 2023 a los 27 años. La conductora explicó que su vínculo con esta celebración proviene directamente de las enseñanzas del joven, de quien heredó la costumbre de montar ofrendas. "Ustedes saben que es una tradición que él amaba, que él respetaba muchísimo y que la hacía con una gran devoción. Yo la verdad la heredé de él... él la sentía, le nacía del corazón y le hacía su propio altar a su papá todos los años", relató Guardia, recordando con emoción cómo Julián solía dedicar un espacio exclusivo con cartas y pertenencias para su padre, el compositor Joan Sebastian, fallecido en 2015. Acompañando la grabación, Maribel escribió una dedicatoria directa: “La vida nos separó, pero el amor que nos une es más fuerte que la muerte, porque tú sigues viviendo en mí. Y mi amor te seguirá por toda la eternidad. Tu madre, que no te olvida”.La ofrenda fue estructurada bajo la cosmovisión prehispánica, representando el inframundo, el plano terrenal y el cielo, adornada con mariposas monarca de papel para simbolizar la llegada de los difuntos: