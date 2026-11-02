Martha Stewart se disculpa tras generar polémica por disfrazarse de persona sin hogar para Halloween

La controversia estalló cuando Martha Stewart publicó en Instagram una fotografía en la que aparecía con ropa rota, suciedad en el rostro y un cartel con la leyenda “Tengo hambre, ayúdame”. La imagen, que formaba parte de una serie para promocionar sus velas de la marca QVC, fue eliminada poco después, pero las capturas de pantalla ya habían circulado ampliamente.La reacción en las plataformas digitales fue inmediata y contundente. Molly McPherson, experta en relaciones públicas, calificó la interpretación de "moda" de una persona sin hogar como "insultante, degradante y confusa". En plataformas como X y Reddit, los usuarios coincidieron en señalar que burlarse de las personas en situación de calle no tiene gracia y demuestra una total desconexión con la realidad.En un primer comunicado emitido a Page Six, Stewart sostuvo que el disfraz buscaba “generar mayor conciencia sobre el tema tan serio de la falta de hogar” y afirmó estar “afectada” porque su intención nunca fue ofender a nadie.Sin embargo, ante la magnitud del rechazo, horas más tarde amplió su postura con una disculpa mucho más directa y autocrítica. “Es difícil admitir cuando uno realmente la c*gó. Mi declaración anterior no fue suficiente”, señaló la empresaria. Y agregó: “Sé que muchas personas están sufriendo económicamente. Usar un disfraz como el que usé fue insensible y no fue gracioso. Lo siento mucho”. Stewart afirmó estar “comprometida a continuar marcando una diferencia” en materia de personas sin hogar, aunque no precisó qué acciones concretas planea llevar adelante.Martha Stewart, de 85 años, es una figura establecida en la industria del entretenimiento y los negocios en Estados Unidos. Comenzó con un negocio de catering en la década de 1970 y alcanzó notoriedad masiva en los 90 con su revista Martha Stewart Living. Tras cotizar en bolsa en 1999 y vender su empresa por más de 350 millones de dólares en 2015, su trayectoria también incluyó un quiebre en 2004, cuando fue condenada a cinco meses de prisión por tráfico de información privilegiada. Desde entonces, ha trabajado en la reconstrucción de su imagen pública, con proyectos televisivos y exitosas colaboraciones, como la serie que protagoniza junto al rapero Snoop Dogg.La polémica contrasta con la imagen festiva que la empresaria suele proyectar en esta época del año. Stewart ha pasado décadas compartiendo recetas, manualidades y consejos para celebrar Halloween. De hecho, días antes del incidente, había publicado contenido temático, como una tarta de helado decorada como cementerio, y en su perfil de Instagram también compartió imágenes de disfraces anteriores, como una amazona en 2009, una surfista en 1998 y un personaje de cómic en 2017, evidenciando que esta última elección fue una excepción que le ha costado caro a su reputación.