Martha Stewart se disculpa tras generar polémica por disfrazarse de persona sin hogar para Halloween

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La empresaria Martha Stewart, de 85 años, pidió disculpas tras ser duramente criticada en redes sociales por publicar una foto disfrazada de persona sin hogar para promocionar sus velas de QVC. Aunque inicialmente justificó el atuendo como una forma de "generar conciencia", horas después admitió haber cometido un grave error, calificando su acción de "insensible" y prometiendo seguir apoyando a esta comunidad.

Autor autor Yelitza Espinoza Yelitza Espinoza el 02/11/2026 10:02 AM.
En Espectáculos y editada el 02/11/2026 10:07 AM.