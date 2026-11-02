Muere Juan Atkins, el 'padre del techno de Detroit', a los 64 años en la Ciudad de México

Juan Atkins murió la noche del sábado 31 de octubre en la Ciudad de México, donde se hospedaba para cumplir con una presentación programada en el foro YuYu Cine Club. De acuerdo con reportes del Detroit Free Press y Billboard, el músico fue encontrado inconsciente en su habitación de hotel horas antes del show y fue trasladado de emergencia a un hospital, donde se confirmó su fallecimiento.Su agencia de representación, Greensmith Artists, confirmó la triste noticia este domingo 1 de noviembre a través de sus redes sociales. Hasta el momento, no existe un reporte oficial sobre la causa exacta de la muerte, aunque medios especializados como Pitchfork señalaron que el músico habría sufrido un infarto, un dato que aún no ha sido confirmado de manera oficial por las autoridades ni por su equipo.Nacido en Detroit en 1962 y criado en Belleville, Atkins compró su primer sintetizador, un Korg MS-10, a los 15 años. En 1980 formó el dúo Cybotron junto al productor Richard Davis, fusionando elementos del funk con sintetizadores y percusiones electrónicas de ciencia ficción. Tras el éxito de sencillos como "Alleys of Your Mind" (1981) y "Clear" (1983), Atkins fundó en 1985 el histórico sello Metroplex y comenzó a producir bajo el alias Model 500, lanzando "No UFO’s", una de las canciones más representativas de los inicios del techno.Un punto de inflexión llegó en 1988, cuando su canción "Techno Music" fue incluida en el recopilatorio británico Techno! The New Dance Sound of Detroit. Este disco fue clave para que el público europeo, especialmente en Reino Unido y Alemania, descubriera el sonido que se gestaba en Estados Unidos. Con el paso de los años, Atkins mantuvo proyectos como Infiniti y Borderland (junto a Moritz von Oswald), y reunió a los Belleville Three para presentaciones en festivales globales como Movement, Dekmantel y Houghton.La noticia ha causado un profundo impacto en la comunidad de la música electrónica. Kevin Saunderson, quien junto a Derrick May y Atkins formó el legendario grupo Belleville Three (a quienes se atribuye la creación del techno de Detroit en los 80), calificó la pérdida como "desgarradora". "Juan fue el originador del techno, un verdadero visionario que abrió la puerta para muchos de nosotros, yo incluido", declaró Saunderson a Fox 10 Phoenix, recordando con gratitud cómo Atkins le enseñó a terminar su primer disco, "Triangle of Love".Por su parte, Derrick May compartió un conmovedor video en redes sociales, destacando la resiliencia de su amigo: "Nunca se quejó. Nunca mencionó qué tan enfermo estuvo durante años. Simplemente salió a hacer su trabajo de la mejor manera que pudo. Respeten su legado. Respeten el esfuerzo. Respeten el trabajo. Respeten los logros". Con estas palabras, la industria musical despide a una de las figuras más influyentes e innovadoras de la historia de la música electrónica.