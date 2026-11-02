Muere Juan Atkins, el 'padre del techno de Detroit', a los 64 años en la Ciudad de México

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El legendario Juan Atkins, considerado el padre del techno de Detroit, falleció a los 64 años en la Ciudad de México, horas antes de una presentación programada en el YuYu Cine Club. Pionero del género junto a los Belleville Three, su legado es homenajeado por figuras como Kevin Saunderson y Derrick May, mientras se aguarda el reporte oficial sobre la causa de su muerte.

Autor autor Yelitza Espinoza Yelitza Espinoza el 02/11/2026 08:58 AM.
En Espectáculos y editada el 02/11/2026 09:02 AM.