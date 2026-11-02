My Chemical Romance alcanza por primera vez el número 1 en el Billboard 200 con 'The Black Parade'

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My Chemical Romance ha logrado un hito histórico en su carrera al alcanzar por primera vez el número 1 en el Billboard 200 con su emblemático álbum The Black Parade, dos décadas después de su lanzamiento original. Impulsado por una reedición especial por su 20 aniversario, el disco registró ventas récord en formato vinilo y un total de 78,000 unidades equivalentes, superando finalmente la posición número 2 que había obtenido en 2006.

Autor autor Yelitza Espinoza Yelitza Espinoza el 02/11/2026 09:59 AM.
En Espectáculos y editada el 02/11/2026 10:02 AM.