My Chemical Romance alcanza por primera vez el número 1 en el Billboard 200 con 'The Black Parade'

My Chemical Romance ha conseguido un hito sin precedentes en su trayectoria: por primera vez, la banda ha alcanzado la cima del conteo Billboard 200 con The Black Parade, su emblemático tercer álbum de estudio. El disco regresó a la cima de las listas estadounidenses 20 años después de su lanzamiento original, impulsado por una reedición especial conmemorativa de su aniversario.De acuerdo con el conteo de Billboard, The Black Parade registró 78,000 unidades equivalentes a álbumes en Estados Unidos durante la semana que terminó el 29 de octubre de 2026. De ese total, 68,000 correspondieron a ventas directas, impulsadas principalmente por las distintas versiones físicas de la edición especial, lo que permitió al álbum saltar del puesto 139 directamente al primer lugar, desplazando a los lanzamientos más recientes que encabezaban la lista.Uno de los datos más destacados de este resurgimiento comercial es el desempeño excepcional en formato físico. My Chemical Romance vendió 42,000 ejemplares de The Black Parade en vinilo durante esa semana, marcando su mejor resultado histórico en este formato. Esta cifra refleja no solo la lealtad de su base de fans, sino también la tendencia actual del mercado musical, donde las ediciones especiales y el coleccionismo en vinilo juegan un papel crucial en el éxito de los álbumes clásicos.Lanzado originalmente el 23 de octubre de 2006, The Black Parade marcó una etapa definitoria para la agrupación estadounidense. El material construyó un ambicioso concepto narrativo alrededor de un personaje conocido como "The Patient" (El Paciente), quien enfrenta la muerte y recorre distintos momentos de su vida en una especie de marcha fúnebre rockera.El disco incluye algunas de las canciones más reconocidas y atemporales de la banda, como "Welcome to the Black Parade", "Famous Last Words", "I Don't Love You" y "Teenagers". Tras su publicación original, el álbum debutó en el segundo puesto del Billboard 200, convirtiéndose en el lanzamiento con mejor posición de la banda en ese momento. Aunque con el paso de los años se consolidó como un clásico moderno del rock alternativo y una de sus obras más aclamadas por la crítica, no había conseguido llegar al primer lugar de la lista hasta esta histórica reedición de 2026, cerrando un círculo perfecto para una de las bandas más influyentes de su generación.