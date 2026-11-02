Niurka Marcos en 'La Granja VIP' recurda a su madre: "Fue fría, pero me enseñó a ser una guerrra"

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Durante una actividad de Día de Muertos en La Granja VIP, Niurka Marcos compartió un conmovedor testimonio sobre su madre, reconociendo que, aunque fue una figura "fría" y poco afectuosa, le enseñó a ser una "guerrera" y a defender a sus propios hijos (Kiko, Romina y Emilio). La vedette destacó que, a pesar de las carencias emocionales de su infancia, siempre la respetó y agradeció las lecciones que forjaron su carácter y su forma de entender la maternidad.

Autor autor Yelitza Espinoza Yelitza Espinoza el 02/11/2026 10:21 AM.
En Espectáculos y editada el 02/11/2026 10:24 AM.