Niurka Marcos en 'La Granja VIP' recurda a su madre: "Fue fría, pero me enseñó a ser una guerrra"

Durante la celebración de Día de Muertos en La Granja VIP, los participantes realizaron una actividad para recordar a sus seres queridos. Niurka Marcos colocó una fotografía de su madre en la ofrenda y aprovechó el momento para hablar con una sinceridad que sorprendió a sus compañeros. Lejos de idealizar el vínculo, la vedette reconoció las carencias afectivas que experimentó durante su infancia, pero resaltó el valor de las enseñanzas que obtuvo de esa relación."Fue fría, pero me enseñó a ser una guerrera", expresó la cubana, quien aseguró que, aunque su madre no siempre fue cariñosa ni cumplió con el rol de abuela que ella habría esperado para sus hijos, nunca dejó de tenerla en un lugar especial. "No importa lo que no fue, lo importante es que yo siempre la tuve en su pedestal hasta su último día", afirmó, demostrando que su homenaje se basaba en el respeto y el agradecimiento por encima de los momentos difíciles.Uno de los puntos más reflexivos de su testimonio fue cómo esa infancia marcó su propia visión de la maternidad. "No fue amorosa, pero me enseñó a defender a mis hijos", confesó Niurka, explicando que las lecciones más importantes surgieron precisamente de aquello que sintió que le hizo falta. Gracias a esa experiencia, aprendió a proteger y brindar el cariño que consideraba importante a sus tres hijos: Kiko, Romina y Emilio, incluso cuando ella no lo había recibido de la misma manera.La artista también compartió un detalle íntimo y reconfortante sobre el fallecimiento de su madre, recordando que su partida fue tranquila. "Diosito me regaló el privilegio de que yo no sufriera su partida ni mis hermanos, porque se nos fue dormida en posición fetal. O sea, no sufrió", relató, encontrando consuelo en ese último momento de paz.Este momento de sensibilidad permitió al público conocer una faceta más vulnerable de Niurka Marcos, contrastando con la personalidad fuerte, frontal y a veces polémica que suele mostrar frente a las cámaras.A lo largo de su trayectoria en el espectáculo mexicano, la artista ha destacado en telenovelas, teatro, música y reality shows. En el ámbito familiar, sus hijos han tomado rumbos diversos: Romina Marcos ha desarrollado una carrera como actriz y cantante; Emilio Osorio, hijo de Niurka y el productor Juan Osorio, ha participado en exitosas producciones televisivas y proyectos musicales; y Kiko ha mantenido un perfil más discreto, enfocándose en el desarrollo de videojuegos.Al final de su reflexión, Niurka resumió el significado de su madre en su vida con una frase contundente: "La amo, porque me enseñó a ser una gran madre, aunque me dio poquito de su amor", cerrando así uno de los momentos más personales y emotivos de la dinámica en el reality.