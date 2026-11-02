Paola Dalay confirma que conoce a César Romo tras su separación de José Eduardo Derbez

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La influencer Paola Dalay ha generado polémica en redes sociales al confirmar que está conociendo a César Romo, futbolista de la Kings League, apenas un día después de hacerse pública su separación de José Eduardo Derbez. Aunque aclaró que su ruptura ocurrió meses atrás y descartó infidelidades, la rapidez de sus declaraciones ha dividido las opiniones de los internautas.

Autor autor Yelitza Espinoza Yelitza Espinoza el 02/11/2026 02:01 PM.
En Espectáculos y editada el 02/11/2026 02:05 PM.