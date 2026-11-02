Paola Dalay confirma que conoce a César Romo tras su separación de José Eduardo Derbez

Paola Dalay se encuentra en el centro de las críticas tras hablar públicamente sobre su nueva etapa sentimental apenas un día después de que se anunciara su ruptura con José Eduardo Derbez, relación que mantuvieron durante varios años y de la cual tienen una hija en común.Durante una entrevista con el periodista Gustavo Adolfo Infante, la influencer confirmó que actualmente está conociendo a César Romo, aunque aclaró que por el momento no mantienen una relación formal. Dalay explicó que su separación del hijo de Eugenio Derbez ocurrió en realidad meses atrás, aunque la noticia se hizo pública recientemente, y señaló que ambos continuaron con sus vidas de manera independiente tras terminar su vínculo sentimental.Las declaraciones de Paola Dalay no pasaron desapercibidas en las plataformas digitales. En una publicación compartida por Infante en Instagram, numerosos usuarios expresaron su sorpresa y cuestionaron la rapidez con la que la influencer hizo pública su cercanía con otra persona tan poco tiempo después del anuncio oficial de su separación. Algunos internautas llegaron a comparar la situación con otros sonados casos del espectáculo, como la relación entre Christian Nodal y Ángela Aguilar. Sin embargo, la opinión no fue unánime: otros seguidores salieron en defensa de Dalay, argumentando que es común que las rupturas sentimentales ocurran mucho antes de que se hagan públicas, por lo que su nueva etapa no necesariamente se superpone con su relación anterior.Durante la misma entrevista, Paola fue cuestionada directamente sobre los motivos que llevaron al fin de su relación con José Eduardo Derbez. La influencer descartó categóricamente que hubiera existido alguna infidelidad o situación de violencia de por medio. Por el contrario, destacó las cualidades de José Eduardo como padre y como pareja, asegurando que su relación siempre estuvo basada en el respeto mutuo y que, a pesar de la separación, mantienen una dinámica cordial en beneficio de su hija. Con estas aclaraciones, Dalay busca poner orden a los rumores y cerrar este capítulo de su vida personal con transparencia.