Paola Suárez, de 'Las Perdidas', se une al elenco de la segunda temporada de 'La Mansión VIP'

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La influencer y empresaria Paola Suárez, conocida como 'La Patas' y miembro del grupo Las Perdidas, fue confirmada como la sexta participante de la segunda temporada de La Mansión VIP. La creadora de contenido, quien saltó a la fama en 2017 junto a Wendy Guevara, se suma a los 16 habitantes que convivirán en el reality que estrena el 8 de noviembre de 2026 a través del canal HotSpanish Vlogs.

Autor autor Yelitza Espinoza Yelitza Espinoza el 02/11/2026 08:43 AM.
En Espectáculos y editada el 02/11/2026 08:48 AM.