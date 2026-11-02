Paola Suárez, de 'Las Perdidas', se une al elenco de la segunda temporada de 'La Mansión VIP'

La segunda temporada de La Mansión VIP continúa revelando a las personalidades que formarán parte de su elenco. En esta ocasión, se confirmó oficialmente la participación de Paola Suárez, influencer y una de las integrantes originales del grupo Las Perdidas, quien se sumará a la dinámica convivencia dentro del reality.Originaria de León, Guanajuato, Paola alcanzó la popularidad en redes sociales en 2017 tras viralizarse un video junto a Wendy Guevara con la frase «Estamos perdidas, perdidas, perdidas», narrando cómo habían sido abandonadas en un cerro. Aquel fenómeno dio origen al proyecto de Las Perdidas, que luego se consolidó con la llegada de Karina Torres. Gracias a su espontaneidad y sentido del humor, el trío construyó una amplia comunidad de seguidores y fue galardonado con un premio MTV MIAW en 2017 en la categoría Lords & Ladies del Año.Más allá de su faceta en el grupo, Paola Suárez ha desarrollado una sólida trayectoria individual. En 2021 incursionó en el mundo de los negocios con el lanzamiento de su propia línea de calzado, Patitas 3 ½. La propuesta nació de su propia dificultad para encontrar zapatos de su talla, ofreciendo modelos como tacones y botines en numeraciones de la 26 a la 30.También ha participado en otros emprendimientos junto a sus compañeras, como negocios de comida y una agencia de viajes en su natal León. A la par, ha explorado la música con el lanzamiento de sencillos como Dos Tres Trucos y Boca Loca. En 2024, Paola diversificó aún más su perfil público al incursionar en la política, buscando una diputación local en Guanajuato por el Partido del Trabajo (PT).La segunda temporada de La Mansión VIP comenzará el domingo 8 de noviembre de 2026, a las 20:00 horas (tiempo del centro de México). El estreno podrá seguirse a través del canal de YouTube HotSpanish Vlogs, donde se realizará la presentación oficial de los 16 habitantes que formarán parte de esta nueva edición. Después de la primera transmisión, el público podrá conocer a fondo quiénes serán los encargados de vivir dentro de la mansión y seguir todas las novedades, conflictos y alianzas del programa a través de sus canales oficiales de difusión.