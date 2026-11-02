Poncho de Nigris anuncia la segunda edición de 'Ring Royale' para marzo de 2027 en la Arena MTY

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El conductor Poncho de Nigris confirmó los primeros detalles de la segunda edición de Ring Royale, el exitoso evento de boxeo amateur entre celebridades, que se llevará a cabo el 14 de marzo de 2027 en la Arena Monterrey. El cartel inicial incluye nombres como Wendy Guevara, Nicola Porcella y Crista Montes, esta última generando gran expectativa por las diferencias familiares públicas con su hija, la actriz Gala Montes.

Autor autor Yelitza Espinoza Yelitza Espinoza el 02/11/2026 09:21 AM.
En Espectáculos y editada el 02/11/2026 09:27 AM.