Poncho de Nigris anuncia la segunda edición de 'Ring Royale' para marzo de 2027 en la Arena MTY

Poncho de Nigris volvió a poner en el centro de la conversación al espectáculo de boxeo amateur entre famosos al presentar el nuevo cartel promocional de Ring Royale. El organizador confirmó que la segunda edición del evento se realizará el próximo 14 de marzo de 2027, teniendo como sede la emblemática Arena Monterrey, en Nuevo León, México.El anuncio, realizado este domingo 1 de noviembre de 2026, busca reunir una vez más a personalidades de internet, conductores, artistas y figuras del entretenimiento en enfrentamientos que combinan el deporte con el espectáculo, replicando el éxito de atención que logró su primera entrega.El primer avance del cartel ha generado un fuerte impacto entre los seguidores del proyecto. Entre los participantes confirmados se encuentran Wendy Guevara, Nicola Porcella, Marie Claire Harp, Massad Altamimi, Marcela Mistral y Óscar Burgos.Sin embargo, una de las apariciones que más comentarios y reacciones ha generado en redes sociales es la de Crista Montes. Su participación es vista con especial interés debido a las diferencias familiares que ha expuesto públicamente junto a su hija, la actriz Gala Montes, añadiendo una capa de drama y expectativa al evento.A pesar de estos primeros nombres, Poncho de Nigris adelantó que la pelea estelar de la noche todavía no ha sido revelada, por lo que se espera que en los próximos comunicados se den a conocer más detalles sobre los enfrentamientos principales y el resto de la cartelera.Para los fans que deseen vivir la experiencia, Ring Royale 2027 podrá seguirse en vivo a través del canal oficial del proyecto en YouTube, manteniendo el formato accesible que caracterizó a la primera edición.Para quienes prefieran vivir la emoción de manera presencial, la venta de boletos está programada para comenzar este miércoles 4 de noviembre de 2026, a través de la plataforma Súper Boletos. Con fecha y sede ya confirmadas, la expectativa sigue en aumento mientras el público espera conocer la integración final de los combates que definirán esta nueva entrega del fenómeno del boxeo de celebridades.