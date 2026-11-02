Robert Downey Jr. y Pedro Pascal intercambian roles como Doctor Doom y Mr. Fantastic

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Robert Downey Jr. y Pedro Pascal protagonizaron un video viral de Halloween intercambiando sus icónicos roles del Universo Cinematográfico de Marvel (UCM): Doctor Doom y Mr. Fantastic. La broma aviva la expectativa por Avengers: Doomsday, que llega a los cines el 18 de diciembre de 2026 bajo la dirección de los hermanos Russo y reúne a un elenco estelar que incluye a los X-Men originales y a los 4 Fantásticos.

Autor autor Yelitza Espinoza Yelitza Espinoza el 02/11/2026 09:50 AM.
En Espectáculos y editada el 02/11/2026 09:53 AM.