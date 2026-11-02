Robert Downey Jr. y Pedro Pascal intercambian roles como Doctor Doom y Mr. Fantastic

Robert Downey Jr. y Pedro Pascal celebraron Halloween intercambiando sus roles en el UCM a través de un video publicado en Instagram que se viralizó de inmediato. Downey Jr. apareció disfrazado como Mr. Fantastic (el personaje de Pascal), mientras que el actor chileno-estadounidense posó como el Doctor Doom (el villano que encarna Downey).El clip, descrito concisamente por Downey como “Victor. Richard. ¡Cambio de disfraz!”, muestra al actor reaccionando con fingido terror mientras Pascal levanta lentamente su máscara de Doom. En el momento de la revelación, Downey exclamó “¡Travestismo!”, mientras Pascal adoptaba una pose intimidante con un gruñido característico. El gag parodia la histórica presentación de Downey en la CinemaCon de 2024. Además, el disfraz de Pascal incluía una sudadera del MIT, un guiño directo a la mitología de los cómics, donde Reed Richards y Victor Von Doom fueron compañeros universitarios de alto rendimiento intelectual antes de que un accidente los llevara por caminos opuestos. Downey también compartió una ilustración al estilo de la tira cómica Peanuts, con su versión de Doom pidiendo dulces.Avengers: Doomsday marca el regreso de Robert Downey Jr. al UCM tras la muerte de Tony Stark en Avengers: Endgame (2019), esta vez bajo la piel del temible Dr. Víctor Von Doom. La trama girará en torno al colapso del multiverso, obligando a héroes de múltiples tierras a unirse para enfrentar esta amenaza.El filme contará con un elenco masivo y estelar. Junto a Pedro Pascal como Mr. Fantastic, regresan Vanessa Kirby (Sue Storm), Joseph Quinn (la Antorcha Humana) y Ebon Moss-Bachrach (La Cosa), tras su debut en The Fantastic Four: First Steps. La nómina se expande con veteranos del UCM como Chris Hemsworth (Thor), Anthony Mackie (Capitán América), Chris Evans (Steve Rogers), Paul Rudd (Ant-Man), Tenoch Huerta (Namor), Simu Liu (Shang-Chi), Letitia Wright (Pantera Negra), Tom Hiddleston (Loki) y Winston Duke (M’Baku).Sorprendentemente, la película incorporará por primera vez a los X-Men en el UCM, reuniendo al elenco clásico de la saga anterior: Patrick Stewart (Profesor X), Ian McKellen (Magneto), Alan Cumming (Nightcrawler), Rebecca Romijn (Mística), James Marsden (Cíclope) y Channing Tatum como Gambit.Detrás de las cámaras, Joe y Anthony Russo retoman la dirección del UCM, un regreso que, según informó Variety, fue una condición clave para la vuelta de Downey Jr. al franchise. El guion corre por cuenta de Stephen McFeely, colaborador habitual de los Russo, en su primer trabajo en solitario para la saga.El largometraje llega precedido por el éxito taquillero de Spider-Man: Brand New Day y el regreso de Avengers: Endgame a las salas en una edición especial Endgame Encore. Un antecedente clave de la trama ya se sembró en la escena post-créditos de The Fantastic Four: First Steps, donde el Doctor Doom aparece sosteniendo a Franklin Richards, el hijo recién nacido de Reed y Sue.Según declararon los hermanos Russo al medio Omelete, Doomsday funcionará como la primera mitad de una transición entre la Saga del Multiverso y la futura Saga Mutante. Este ciclo se cerrará con Avengers: Secret Wars en diciembre de 2027, basada en el arco de cómics de 1984-1985. A partir de 2028, el UCM iniciará oficialmente la Saga Mutante con el estreno de Ghost Rider, Black Panther III y una película de X-Men aún sin título confirmado.