Rumores vinculan a Paola Dalay con el futbolista César Romo tras su separación de José E. Derbez

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Tras anunciar el fin de su relación de casi seis años con José Eduardo Derbez, la influencer Paola Dalay se ha visto envuelta en especulaciones que la vinculan sentimentalmente con César Romo, futbolista de la Kings League Américas. Los rumores surgieron a partir de una fotografía en el Gran Premio de México, aunque el actor ha negado que una infidelidad fuera la causa de la ruptura, asegurando que la decisión fue tomada con respeto por el bienestar de su hija, Tessa.

Autor autor Yelitza Espinoza Yelitza Espinoza el 02/11/2026 09:27 AM.
En Espectáculos y editada el 02/11/2026 09:39 AM.