Rumores vinculan a Paola Dalay con el futbolista César Romo tras su separación de José E. Derbez

La separación de Paola Dalay y José Eduardo Derbez ha abierto una nueva ola de especulaciones sobre la vida sentimental de ambos. La pareja anunció el fin de su relación de casi seis años mediante un video en redes sociales, asegurando que mantendrán una comunicación cordial y prioritaria por el bienestar de su hija Tessa, de dos años de edad.Aunque en el comunicado ninguno detalló las razones específicas de la ruptura, el nombre de César Romo comenzó a circular rápidamente en redes sociales como un supuesto "tercero en discordia". Romo, un futbolista mexicano de 30 años que se desempeña como defensa en Raniza FC (equipo de la Kings League Américas), mide aproximadamente 1.75 metros y es activo en Instagram bajo el usuario @clromos, donde comparte contenido de sus jugadas y goles.La notoriedad de Romo en este caso se disparó después de que usuarios de internet lo identificaran como el hombre que aparece junto a Paola Dalay en una fotografía tomada durante el reciente Gran Premio de México de Fórmula 1 en el Autódromo Hermanos Rodríguez. En la imagen, la influencer aparece abrazada por la cintura por un hombre con gorra y gafas de sol, a quien los seguidores señalaron como el futbolista, quien supuestamente también republicó la fotografía en sus propias historias.Además, Dalay compartió videos de una cena posterior en Honey Restaurants, sobre Paseo de la Reforma, aunque en esas publicaciones no mostró al futbolista ni etiquetó su cuenta. La versión de que ambos llevarían tiempo saliendo fue difundida con fuerza por la cuenta de espectáculos "Reina Venenosa", que sostuvo que Romo "habría sido captado en una actitud cariñosa con Paola Dalay en un evento deportivo durante este fin de semana".Pese a la intensidad de los rumores, que apuntan a que esta cercanía habría influido en la ruptura, estas afirmaciones no han sido respaldadas por los involucrados. De hecho, José Eduardo Derbez negó rotundamente que una infidelidad fuera la causa de la separación.En el video del anuncio, el actor expresó: “Tomamos la decisión de separarnos con mucho amor y mucho respeto, sobre todo por nuestra hija y porque también entre nosotros hay mucho amor y mucho cariño de tantos años”. Ante los medios, explicó que la relación ya atravesaba una crisis desde que comenzaron a circular los primeros rumores, a pesar de que ambos habían intentado salvarla. Hasta el momento, ni Paola Dalay, ni José Eduardo Derbez, ni César Romo han emitido algún comunicado para aclarar o desmentir la naturaleza del vínculo que une a la influencer y al futbolista, dejando la puerta abierta a que las especulaciones continúen en el ámbito del espectáculo.