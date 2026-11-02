Tallulah Willis enfrenta el ciberacoso y revela su lucha contra los trastornos alimenticios

...

La hija menor de Bruce Willis y Demi Moore, Tallulah Willis (32), respondió con valentía a los comentarios despiadados en redes sociales sobre su apariencia, revelando que casi murió de inanición debido a un trastorno alimenticio. En medio de esta vulnerabilidad, la actriz compartió detalles de su reciente boda con Justin Acee en Idaho, donde su padre, quien padece demencia frontotemporal, tuvo una conmovedora y rara aparición pública.

Autor autor Yelitza Espinoza Yelitza Espinoza el 02/11/2026 12:45 PM.
En Espectáculos y editada el 02/11/2026 12:48 PM.