Tallulah Willis enfrenta el ciberacoso y revela su lucha contra los trastornos alimenticios

Tallulah Willis se mostró muy personal al responder a los comentarios crueles sobre su apariencia en Instagram. La actriz de 32 años compartió un video desplazándose por la sección de comentarios de una de sus publicaciones, donde algunos usuarios la llamaban "médicamente desfigurada" o "algo a lo que temer".Con valentía, abordó la crueldad directamente en su texto: "La gente parece genuinamente sorprendida cuando comparto mi experiencia de ser llamada 'médicamente desfigurada'". Tallulah reveló que, aunque no suele leer estos comentarios, cuando lo hace, recuerda por qué "casi muere de inanición después de toda una vida lidiando con un trastorno alimenticio". Instó a sus seguidores a ser amables, destacando que ella elige la bondad todos los días, a pesar de ser tratada de esta manera en ciertos rincones de internet, y sentenció: "Para que conste, estoy muy lejos de ser producto de una pesadilla. #EligeLaBondad".El 2026 ha sido un año de grandes hitos para Tallulah. En agosto, contrajo matrimonio con Justin Acee en una ceremonia al aire libre en el espacioso patio trasero de la casa familiar en Hailey, Idaho. "Es el lugar donde aprendí a correr libre y a ser la soñadora que soy hoy", explicó a Vogue.La boda contó con un momento excepcionalmente emotivo: una rara aparición pública de su padre, Bruce Willis. En una fotografía en blanco y negro compartida por la revista, el actor de 71 años, vestido con camisa, pantalones y un sombrero fedora, aparece abrazando a su hija mientras el novio le estrecha la mano con una sonrisa. Tallulah lució un espectacular vestido de novia sin tirantes de Balenciaga, diseñado por el director creativo Pierpaolo Piccioli, con un lazo en la falda y una cola fluida, complementado con guantes hasta el codo y un peinado clásico. Más tarde, cambió a un vestido blanco corto de Vivienne Westwood. Sus hermanas mayores, Rumer y Scout, fueron sus damas de honor con vestidos de gasa de seda en tonos azul claro, también de Balenciaga, mientras que su madre, Demi Moore, asistió con un elegante vestido verde azulado sin tirantes.La aparición de Bruce Willis en la boda es especialmente significativa dada su delicada salud. El icónico actor se retiró de la actuación en 2022 tras ser diagnosticado con afasia, condición que su familia anunció al año siguiente que había progresado a demencia frontotemporal (DFT).Según reveló su esposa, Emma Heming, en recientes declaraciones, Bruce se mudó el año pasado a una casa separada, justo al lado de su residencia principal, donde recibe atención las 24 horas del día. Heming explicó que esta disposición ha funcionado muy bien para la familia, permitiéndoles visitar a Bruce "todo el tiempo" y compartir comidas con él varias veces a la semana, aunque admitió que vive "constantemente en duelo" por la batalla de su esposo contra la demencia.Tallulah también ha sido muy franca sobre la salud de su padre. En un conmovedor ensayo para Vogue en 2023, escribió: "Sigo alternando entre el presente y el pasado cuando hablo de Bruce: él es, él era, él es, él era. Eso es porque tengo esperanzas para mi padre a las que soy tan reacia a renunciar". La actriz añadió que siempre ha reconocido elementos de la personalidad de su padre en ella misma, abrazando los genes de un hombre que describe como "genial, encantador, elegante, dulce y un poco extravagante".