Vivienne Jolie elimina legalmente el apellido "Pitt" y se suma a sus hermanos en medio del escándalo

Un juez de Los Ángeles concedió este lunes la petición de la joven de 18 años para cambiar legalmente su nombre de Vivienne Marcheline Jolie-Pitt a Vivienne Marcheline Jolie. La audiencia, presidida por la jueza Virginia Keeny en el Tribunal Superior del Condado de Los Ángeles (Stanley Mosk Courthouse), confirmó la aprobación del trámite, que había sido presentado inicialmente el 20 de julio, apenas ocho días después de que Vivienne celebrara su mayoría de edad junto a su hermano gemelo, Knox.En los documentos judiciales, la adolescente citó razones "personales" para querer eliminar el apellido "Pitt" de su nombre. Cabe destacar que Vivienne ya llevaba más de dos años utilizando públicamente solo el apellido de su madre; por ejemplo, en mayo de 2024 fue acreditada como "Vivienne Jolie" en el programa de mano de la producción de Broadway de The Outsiders, obra que ayudó a producir su madre.Con este cambio, Vivienne se une a tres de sus hermanos que también han renunciado legalmente al apellido de su padre. En septiembre pasado, Zahara (de 21 años) logró que un juez aprobara su petición para cambiar su nombre de Zahara Marley Jolie-Pitt a Zahara Marley Jolie. Ese mismo mes, su hermano mayor, Maddox (de 25 años), hizo lo propio, pasando a llamarse legalmente Maddox Chivan Jolie.Por su parte, Shiloh (de 20 años) fue la primera de los seis hijos de la expareja en eliminar legalmente el apellido de su padre, tras presentar su petición el día de su cumpleaños número 18 en mayo de 2024, la cual fue aprobada en agosto de ese año. Además, se reporta que el hermano gemelo de Vivienne, Knox, también omitió el apellido "Pitt" en su diploma de graduación de la escuela secundaria a principios de este año, aunque aún no se ha confirmado si ha realizado el cambio de nombre legalmente. La pareja también comparte a su hijo Pax, de 22 años.Estos cambios de nombre se producen en medio del evidente distanciamiento familiar tras la separación de la pareja. Angelina Jolie, de 51 años, solicitó el divorcio del actor de 62 años en septiembre de 2016, después de dos años de matrimonio. Aunque fueron declarados legalmente solteros en 2019, la pareja no logró resolver definitivamente su divorcio hasta diciembre de 2024, poniendo fin a una batalla legal que se extendió por ocho años.La decisión de los hijos de alinearse con el apellido de su madre refleja la compleja dinámica familiar que ha prevalecido desde la ruptura, marcando un nuevo capítulo en la vida pública y privada de la familia Jolie.