Vivienne Jolie elimina legalmente el apellido "Pitt" y se suma a sus hermanos en medio del escándalo

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La hija de Brad Pitt y Angelina Jolie, Vivienne (18), ha logrado legalmente eliminar el apellido de su padre de su nombre, pasando a llamarse oficialmente Vivienne Marcheline Jolie. La joven se suma así a sus hermanos Shiloh, Zahara y Maddox, quienes también renunciaron al apellido "Pitt" en medio del distanciamiento familiar tras el prolongado divorcio de la pareja, finalmente resuelto en diciembre de 2024.

Autor autor Yelitza Espinoza Yelitza Espinoza el 02/11/2026 12:57 PM.
En Espectáculos y editada el 02/11/2026 12:59 PM.