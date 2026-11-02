Will Smith y su exesposa Sheree Zampino son captados muy sonrientes en Australia

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El actor Will Smith (58) y su exesposa Sheree Zampino fueron fotografiados sonrientes a su llegada al aeropuerto de Sídney, Australia, tras finalizar el rodaje de su película Supermax. La imagen refuerza la estrecha relación que mantienen a pesar de su divorcio en 1995, en un momento en que Smith también ha reavivado su matrimonio con Jada Pinkett Smith, con quien reportedly volvió a vivir juntos tras años de separación.

Autor autor Yelitza Espinoza Yelitza Espinoza el 02/11/2026 01:07 PM.
En Espectáculos y editada el 02/11/2026 01:10 PM.