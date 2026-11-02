Will Smith y su exesposa Sheree Zampino son captados muy sonrientes en Australia

Will Smith y Sheree Zampino, quienes estuvieron casados de 1992 a 1995 y son padres de Trey Smith (de 33 años), fueron vistos llegando juntos y con grandes sonrisas al aeropuerto de Sídney este lunes. El actor, quien acaba de terminar el rodaje de su próxima película Supermax, lució un atuendo casual compuesto por una sudadera con capucha azul, pantalones de chándal grises, gorra y zapatillas blancas, además de una mochila negra.Por su parte, Zampino, también de 58 años, optó por un look totalmente negro con sandalias y gorra de béisbol, cargando un bolso de mano verde y una bolsa de compras de la panadería Banksia Bakehouse. La química y la comodidad entre ambos fueron evidentes al bajar del vehículo y entrar a la terminal, demostrando que han logrado mantener un vínculo amistoso sólido décadas después de su separación.La cercanía entre Will y Sheree se hizo especialmente visible tras el polémico incidente en los premios Oscar de 2022, cuando el actor abofeteó a Chris Rock por un chiste sobre la alopecia de Jada Pinkett Smith. En ese momento, Zampino publicó una foto con Will celebrando su victoria como Mejor Actor con el mensaje: "¡Noche épica! Felicitaciones de nuevo, cuando 1 gana, ¡todos ganamos! #lafamiliaesprimero".Sin embargo, tiempo después, la exesposa del actor admitió en una entrevista que "no podía darle sentido" a la bofetada en el momento en que ocurrió, describiéndolo como un instante en el que se "quedó congelada". No obstante, expresó su esperanza de que Will y Rock pudieran reconciliarse públicamente y perdonarse mutuamente, señalando que un acto así "ayudaría y liberaría a mucha gente".Este viaje de Will coincide con un momento de renovación en su matrimonio con Jada Pinkett Smith. La actriz reveló en octubre de 2023 que la pareja había vivido separada durante siete años, pero confesó que el famoso incidente en los Oscars fue el punto de inflexión que le hizo darse cuenta de que "nunca lo dejaría". Según reportes recientes, la pareja volvió a vivir juntos en julio, recuperando la convivencia tras años de distancia. "Están felices, se aman y, como siempre, están comprometidos a apoyarse mutuamente", señaló una fuente cercana a la pareja. Además, tras haber publicado ambos sus respectivas memorias, Jada reveló que están considerando la idea de escribir un libro juntos, cerrando así un ciclo de sanación y reafirmando su compromiso familiar, que incluye también a sus hijos Jaden (27) y Willow (26).