Belinda aclara la polémica por los disfraces en su fiesta 'Beliween 2026'

La cantante Belinda se vio en la necesidad de pronunciarse públicamente luego de que circularan fuertes críticas en redes sociales sobre los disfraces elegidos por algunos influencers e invitados que asistieron a su tradicional fiesta de Halloween, el 'Beliween 2026'. Los comentarios de los usuarios se centraron en cuestionar a ciertos asistentes por no seguir la temática extraterrestre que supuestamente regía la celebración, generando un debate en las plataformas digitales sobre la supuesta falta de compromiso con el concepto del evento.Ante la especulación, Belinda decidió romper el silencio a través de sus historias de Instagram, compartiendo un comunicado directo para disipar cualquier duda sobre las reglas de su fiesta. La intérprete de Cactus aclaró que, si bien la temática de este año estuvo inspirada en el universo de la franquicia cinematográfica Alien, en ningún momento se estableció un código de vestimenta obligatorio para los asistentes.La cantante hizo referencia al amplio universo ficticio de la saga para explicar que todos los personajes y criaturas eran absolutamente bienvenidos en su celebración. Con este mensaje, Belinda dejó en claro que el propósito fundamental de la reunión era disfrutar y celebrar Halloween en conjunto, y no convertir el evento en una pasarela para evaluar o juzgar los disfraces de quienes acudieron a compartir con ella.