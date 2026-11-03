Belinda aclara la polémica por los disfraces en su fiesta 'Beliween 2026'

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La cantante Belinda salió al paso de las críticas en redes sociales respecto a los atuendos de algunos invitados en su tradicional fiesta de Halloween, Beliween 2026. A través de un comunicado en sus historias de Instagram, la intérprete aclaró que, aunque la temática estuvo inspirada en el universo de Alien, no existía un código de vestimenta obligatorio, enfatizando que el verdadero objetivo era celebrar y no juzgar las elecciones de los asistentes.

Autor autor Yelitza Espinoza Yelitza Espinoza el 03/11/2026 09:53 AM.
En Espectáculos y editada el 03/11/2026 09:57 AM.