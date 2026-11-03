Billie Eilish enfrenta rumores de reducción de pecho en redes mientras se prepara para su película

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La cantante Billie Eilish (24) ha sido objeto de intensas especulaciones en redes sociales sobre una supuesta cirugía de reducción de pecho, tras aparecer con ropa más ajustada en la campaña de su colaboración con la joyería John Hardy. Mientras expertos y seguidores atribuyen el cambio visual a la pérdida de peso, la iluminación y el ángulo de las fotos, la artista ha reiterado recientemente su firme rechazo a la cirugía plástica y su deseo de envejecer de forma natural, justo cuando se prepara para su debut actoral en la adaptación de The Bell Jar.

Autor autor Yelitza Espinoza Yelitza Espinoza el 03/11/2026 09:28 AM.
En Espectáculos y editada el 03/11/2026 09:33 AM.