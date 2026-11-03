Billie Eilish enfrenta rumores de reducción de pecho en redes mientras se prepara para su película

Las especulaciones comenzaron a finales del mes pasado, tras el lanzamiento de la colección "Wildflower" de Eilish en colaboración con la marca de joyería de lujo John Hardy. En las imágenes promocionales, la cantante apareció luciendo un físico más delgado y vistiendo ropa ajustada, alejándose de su característica ropa holgada y oversize.Esta diferencia visual provocó una ola de comentarios en plataformas como X (antes Twitter). Mientras algunos usuarios expresaron su decepción o preocupación, otros salieron en su defensa, recordando que la salud y la comodidad deben ser la prioridad y que el cuerpo de la artista es de su exclusiva incumbencia. Incluso la herramienta de inteligencia artificial Grok de X analizó el debate, concluyendo que lo más probable es una pérdida de peso (ya que los senos contienen tejido graso), sumado a factores como la ropa, la pose, el ángulo y la iluminación de las fotografías, sin que exista evidencia real de una intervención quirúrgica.Esta no es la primera vez que la forma física de Eilish genera un debate público. En 2020, la artista publicó un video viral respondiendo a los críticos que la acusaban de haber "engordado". En aquel mensaje, reflexionó: "Si uso lo que es cómodo, no soy una mujer. Si me quito las capas, soy una zorra. Aunque nunca han visto mi cuerpo, siguen juzgándolo y juzgándome a mí por él". La cantante cuestionó cómo la sociedad decide el valor de las personas basándose en su tamaño y en la ropa que eligen usar.Lejos de confirmar los rumores, Eilish ha sido contundente sobre su postura respecto a la modificación de su cuerpo. Durante una aparición en mayo de 2026 en el podcast Good Hang de Amy Poehler, la cantante aseguró que no tiene planes de someterse a cirugías plásticas, rellenos o estiramientos faciales en el futuro. "Estoy muy emocionada por envejecer, y estoy muy emocionada de que mi cara y mi cuerpo envejezcan sin cambiarlos", declaró, añadiendo que quiere que sus futuros hijos puedan reconocer su rostro y no ver una "versión arruinada" de sí misma. Además, confesó que en esta etapa de su vida se siente "mucho más sólida en quién soy", cómoda con su capacidad de ser tan femenina o tan masculina como desee.Estas especulaciones surgen en un momento de transición profesional para la artista, quien se prepara para hacer su debut en la gran pantalla. Este verano fue vista en el set de Toronto de la próxima adaptación de The Bell Jar (La campana de cristal), dirigida por la aclamada cineasta Sarah Polley.Eilish interpretará a Esther Greenwood, una estudiante universitaria de 19 años que cae en una profunda depresión tras realizar una pasantía en una revista en la Nueva York de 1953. La novela, única obra de ficción de la poeta Sylvia Plath, es considerada una representación semiautobiográfica de la lucha de la autora contra la opresión patriarcal y su propia salud mental. La película está programada para su estreno en 2027, marcando un nuevo y desafiante capítulo en la carrera de la ganadora del Grammy.