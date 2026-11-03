Brittany Mahomes acusa a los árbitros de la NFL de perjudicar deliberadamente a los Chiefs

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Brittany Mahomes desató una fuerte crítica en redes sociales contra los árbitros de la NFL tras la ajustada derrota de los Kansas City Chiefs (28-24) ante los Denver Broncos. La polémica se centró en una penalización por falsa salida al liniero Jaylon Moore que anuló un posible touchdown ganador, una decisión que también fue cuestionada por el entrenador Andy Reid, aunque la reacción de Brittany fue recibida con escepticismo e ironía por gran parte de la afición debido a la reputación del equipo de recibir favores arbitrales en temporadas recientes.

Autor autor Yelitza Espinoza Yelitza Espinoza el 03/11/2026 10:44 AM.
En Espectáculos y editada el 03/11/2026 10:51 AM.