Brittany Mahomes acusa a los árbitros de la NFL de perjudicar deliberadamente a los Chiefs

Los Kansas City Chiefs sufrieron una dolorosa derrota en su visita a los Denver Broncos, después de que una decisión arbitral en los instantes finales cambiara el rumbo del partido. En una jugada crucial, el liniero ofensivo Jaylon Moore fue penalizado por falsa salida, lo que anuló un pase de touchdown que parecía ser el ganador del partido para Rashee Rice.La penalización obligó a los Chiefs a retroceder a la línea de seis yardas, y en la siguiente jugada, en cuarta oportunidad, Patrick Mahomes fue capturado (sack) por Malcolm Roach, sellando una agónica victoria de 28-24 para Denver y propiciando la segunda derrota de la temporada para Kansas City.No tardó mucho en que Brittany Mahomes expresara su indignación en las redes sociales, dirigiendo una ácida crítica a los árbitros ante sus 2.1 millones de seguidores. "No pueden decirme que marcan eso en un touchdown ganador", escribió en su cuenta de X (antes Twitter). "Ah, espera, sí puedo, porque somos nosotros. Esa fue la peor decisión que he visto en mi vida, no pueden decirme lo contrario".Sin embargo, la reacción de Brittany no recibió mucho apoyo por parte de los aficionados de la NFL en la plataforma. Muchos calificaron sus críticas de irónicas, dada la reputación que los Chiefs han adquirido en las últimas temporadas de beneficiarse de decisiones arbitrales favorables. "Los Chiefs culpando a los árbitros. ¿En qué universo alternativo estamos viviendo?", escribió un usuario, mientras otro añadía: "Quiero decir, fue una penalización. Siempre lo ha sido".En el momento de la jugada, los comentaristas de CBS se centraron en la supuesta falsa salida de Moore, ralentizando la repetición e incluso circulando su figura para mostrar claramente su movimiento antes del snap. Aparentemente, eso no fue suficiente para convencer a Brittany, quien de inmediato saltó a las redes para dar su versión de los hechos.No obstante, la esposa del mariscal de campo contó con el respaldo del entrenador en jefe de los Chiefs, Andy Reid, quien también lamentó la decisión en sus declaraciones posteriores al partido. "No lo vi", afirmó Reid. "Esa es la opinión de un hombre. Vi que movió la cabeza, pero no vi una falsa salida".El desenlace del partido fue vertiginoso. Los Broncos (6-2) perdían 24-13 en el tercer cuarto, pero el mariscal de campo Bo Nix lanzó un pase de touchdown de dos yardas al ala cerrada Nate Adkins, seguido de una conversión de dos puntos para Jaylen Waddle, acercando a Denver a 24-21. Después de que el pateador de los Chiefs, Harrison Butker, fallara un gol de campo de 54 yardas bajo una lluvia constante (una jugada después de que Alex Singleton capturara a Mahomes para una pérdida de seis yardas), los Broncos necesitaron solo dos jugadas y 35 segundos para tomar la ventaja. Nix conectó con el novato running back Jonah Coleman para una ganancia de 51 yardas, y Coleman anotó desde cinco yardas en la siguiente jugada, poniendo a Denver arriba 28-24, pero dejando a Mahomes con 1 minuto y 56 segundos en el reloj.Una recepción de 32 yardas de Travis Kelce y varias carreras importantes ayudaron a los Chiefs (5-2) a penetrar en la zona de cinco yardas de Denver con menos de un minuto restante, pero finalmente no lograron cruzar la línea de gol, dejando un sabor amargo y un intenso debate sobre el arbitraje en la liga.