Cecilia Gabriela alerta sobre la falta de oportunidades para actores rubios

Durante un encuentro con la prensa, Cecilia Gabriela, reconocida por telenovelas como La madrastra y Vivo por Elena, analizó la transformación de las producciones audiovisuales en México. La actriz señaló que la antigua "fórmula de Televisa" de las décadas pasadas, donde "los ricos son blanquitos y los pobres no", ha dado paso a un enfoque que prioriza los rasgos mexicanos y latinos en pantalla.Aunque considera positivo este cambio hacia nuevas representaciones, Gabriela fue clara sobre su impacto laboral: "Ahora se le ha dado más foco al perfil y a los rasgos mexicanos. Está perfecto, a mí me encanta, pero eso nos deja a nosotros sin trabajo", comentó entre risas, refiriéndose a los intérpretes de perfil rubio que antes eran recurrentes en los melodramas. La actriz ya había expresado esta dificultad para integrarse a contenidos de plataformas digitales en febrero de 2023.Otro de los puntos centrales de su crítica fue el peso que las plataformas digitales y las productoras le dan a la imagen y al número de seguidores de los artistas. La conversación surgió a partir del caso del actor Omar Fierro, quien reveló públicamente que le habían exigido cierta cantidad de seguidores para ser contratado. Aunque Gabriela aclaró que no ha enfrentado esta condición de manera directa, lamentó la situación de su colega: "Lamento que le haya sucedido a él, pero como él dice, él se había dedicado a actuar, no a estar metido en el teléfono". Para la intérprete, la promoción de una producción debe ser responsabilidad exclusiva de las áreas de publicidad y mercadotecnia, no del elenco. "Volvamos a lo de antes y que cada quien tenga una fuente de trabajo y que cada quien, zapatero a tus zapatos, haga lo que sabe hacer", planteó.Cecilia Gabriela también se pronunció sobre la creciente presencia de influencers en la televisión y el streaming. Si bien reconoce que deben tener acceso al medio, marcó una clara distancia entre la experiencia de un creador de contenido y la formación de un intérprete profesional.Mencionó el caso de Erika Buenfil, quien logró una enorme presencia en TikTok durante la pandemia, pero lo calificó como una excepción: "Fue una fortuna que le haya sucedido eso porque le pasó en la pandemia. Pero es la única. Somos miles de actores y actrices que no". Gabriela enfatizó que, al final del día, un influencer no puede competir con actores de su generación, quienes cuentan con más de cuatro décadas de experiencia y formación en el medio.Cecilia Gabriela es una figura consolidada de la televisión mexicana con 43 años de trayectoria. A lo largo de su carrera ha participado en producciones emblemáticas que han marcado a varias generaciones, entre las que se incluyen Valeria y Maximiliano, La última esperanza, Acapulco, cuerpo y alma, Amada enemiga, Juro que te amo, Mentir para vivir y A que no me dejas, además de sus recientes y aclamados trabajos en Vivo por Elena y La madrastra.