Cecilia Gabriela alerta sobre la falta de oportunidades para actores rubios

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La veterana actriz Cecilia Gabriela habló sobre los cambios en la industria audiovisual, señalando que el nuevo enfoque en perfiles con rasgos mexicanos y latinos ha reducido las oportunidades laborales para actores rubios. Además, criticó la tendencia de exigir seguidores en redes sociales para conseguir papeles —aludiendo al caso de Omar Fierro— y defendió la sólida formación de los actores de trayectoria frente al auge de los influencers en las plataformas digitales.

Autor autor Yelitza Espinoza Yelitza Espinoza el 03/11/2026 09:13 AM.
En Espectáculos y editada el 03/11/2026 09:18 AM.