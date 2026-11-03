La Chicuela revela detalles inéditos sobre supuestas amenazas a Jenni Rivera antes de su muerte

Durante una entrevista en el podcast de Melo Montoya, la periodista La Chicuela rememoró una presentación de Jenni Rivera en la Arena Monterrey, vinculada a una actividad benéfica donde la cantante donó 500 mil pesos (100 mil por cada uno de sus cinco hijos) al entonces alcalde Adalberto Madero, para apoyar a familias afectadas por un fenómeno meteorológico.Sin embargo, la noche tomó un giro inquietante cuando Arturo Rivera se acercó a la periodista para advertirle: "Oye, acaban de amenazar a Jenni". Según relató La Chicuela, al preguntar por la reacción de la cantante, la respuesta fue contundente y desafiante: "Que chinguen a su madre y colgó". A pesar de la valentía de la intérprete, la comunicadora confesó que sintió miedo, inquietud que aumentó al enterarse de que la logística de traslado de Jenni había sido alterada drásticamente: en lugar de usar el transporte previsto, la llevaron en un "vocho" (Volkswagen Beetle).Uno de los pasajes más escalofriantes del relato gira en torno a una grabación del concierto disponible en YouTube. La Chicuela aseguró que, durante la interpretación de "Paloma Negra", una persona en el público gritó: "Hoy la matan". Según la periodista, Jenni escuchó la expresión y su rostro cambió de inmediato con un gesto de preocupación.La Chicuela afirmó haber consultado a Rosie Rivera sobre este audio, quien le confirmó que el grito pertenece al sonido original de la Arena y no fue sobrepuesto posteriormente. A pesar de la tensión del concierto, al llegar al hotel para una convivencia, La Chicuela encontró a una Jenni tranquila, mientras su entonces esposo, Esteban Loaiza, planchaba cuidadosamente el vestido blanco con detalles color aqua que la cantante usaría. En la habitación también se encontraban otras figuras como Carolina Sandoval, "La Venenosa".A pesar de estos inquietantes recuerdos, La Chicuela evitó asegurar que la muerte de la cantante fuera un homicidio. Recordó que, en una entrevista previa en casa de doña Rosa, Rosie Rivera le comentó que el resultado del peritaje oficial apuntaba a un accidente causado por la antigüedad del avión.Con una mezcla de resignación y cariño, la periodista concluyó su relato reflexionando sobre las distintas versiones que rodean el caso: "Haiga sido como haiga sido. O sea, si la mataron, si no la mataron, si el avión se cayó por accidente, nadie nos la va a devolver". Finalmente, expresó su deseo de que la "Diva de la Banda" descanse en paz, destacando que, en otro plano, "dejó de sufrir porque tuvo una vida muy complicada".