La Chicuela revela detalles inéditos sobre supuestas amenazas a Jenni Rivera antes de su muerte

...

La periodista La Chicuela compartió en el podcast de Melo Montoya recuerdos inquietantes sobre un concierto de Jenni Rivera en la Arena Monterrey, aproximadamente dos años antes de su fallecimiento en diciembre de 2012. Reveló una supuesta amenaza recibida por la cantante esa noche, un cambio drástico en su logística de traslado y un video donde se escucha a alguien gritar "Hoy la matan", aunque reconoció que el peritaje oficial apuntó a un accidente por la antigüedad de la aeronave.

Autor autor Yelitza Espinoza Yelitza Espinoza el 03/11/2026 09:37 AM.
En Espectáculos y editada el 03/11/2026 09:40 AM.