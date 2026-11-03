Fallece Nicole Taylor, integrante del trío country Taylor Red, a los 35 años

La muerte de la estrella del country fue revelada por sus hermanas idénticas, Natalie y Nika, quienes también forman parte del grupo, en un desgarrador video publicado en YouTube este lunes. "Estamos conmocionadas y con el corazón roto al anunciar el fallecimiento de nuestra hermana Nicole Taylor", expresaron al inicio del mensaje.Nicole, la mayor de las tres hermanas (por solo uno y dos minutos, respectivamente), falleció en Nashville tras su lucha contra la enfermedad. En un comunicado publicado en su sitio web, sus hermanas la describieron como "nuestra líder y nuestra mejor frienda. Estamos con el corazón roto, pero sabemos que está en el cielo y que la volveremos a ver".Durante el video, Natalie recordó el momento en que recibieron el diagnóstico en 2022. Mientras estaban en un lugar público, Nicole recibió una llamada de su enfermera con los resultados de una biopsia. "La enfermera preguntó: '¿Tienes a algún familiar contigo?'. Sabíamos hacia dónde se dirigía la conversación cuando dijo: 'Tienes cáncer'", relató Natalie, recordando el shock inicial.A pesar de que inicialmente respondió bien al tratamiento y llegó a estar "sin evidencia de enfermedad", el cáncer, descrito como muy agresivo, reapareció tiempo después como un cáncer de etapa 4. A pesar de trabajar en dos empleos, viajar y someterse a nuevos tratamientos, la enfermedad regresó con mayor gravedad unos nueve meses después. Los médicos le dieron un pronóstico de alrededor de tres meses. Ante esto, la respuesta de Nicole fue de una serenidad absoluta: "Todos enfrentaremos el juicio y estoy lista", le dijo a su doctora.Sus hermanas destacaron su actitud inquebrantable: "Ella dijo: 'No vamos a temerle a esto. No vamos a vivir con miedo. Vamos a divertirnos durante este tiempo'. Siempre nos animaba".El trío, conocido por canciones como Country Money y Rent Free, se formó alrededor de 2010 en Hurley, Mississippi, bajo el nombre de Red Roots, antes de adoptar el nombre Taylor Red en 2018. Grabaron su primer álbum ese mismo año y ganaron popularidad viral tras protagonizar comerciales de Sonic Drive-In en 2020 y 2021. A lo largo de su carrera, las hermanas sirvieron como teloneras de artistas consagrados como Amy Grant, Diamond Rio, Josh Turner y Michael W. Smith. Además, construyeron una base de fans masiva en línea, acumulando más de 13 millones de seguidores en TikTok y más de 16 millones en YouTube, donde compartían su música y su testimonio cristiano.El video tributo concluyó con un mensaje de esperanza basado en su fe: "Estamos muy conmocionadas por su partida, pero agradecemos el milagro de la cruz, donde Jesucristo murió y resucitó, y podemos tener una relación con él y tener victoria sobre la muerte. Nuestra hermana está sanada y ya no sufre".Se ha celebrado un servicio funerario privado para la familia y amigos cercanos. Además, se ha creado una página conmemorativa donde los admiradores pueden realizar donaciones a las organizaciones benéficas favoritas de Nicole, asegurando que su espíritu de generosidad continúe vivo.