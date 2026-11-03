Fallece Nicole Taylor, integrante del trío country Taylor Red, a los 35 años

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Nicole Taylor, integrante del trío de música country Taylor Red, falleció a los 35 años en Nashville, Tennessee, el pasado 28 de septiembre, tras una prolongada batalla contra el cáncer de mama. Sus hermanas gemelas y compañeras de banda, Natalie y Nika, anunciaron la triste noticia a través de un conmovedor video, rindiendo homenaje a su fe inquebrantable y al legado musical que construyeron juntas, alcanzando millones de seguidores en plataformas digitales.

Autor autor Yelitza Espinoza Yelitza Espinoza el 03/11/2026 08:31 AM.
En Espectáculos y editada el 03/11/2026 08:33 AM.