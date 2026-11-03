Florinda Meza desmiente falsa demanda contra Roberto "Piojo" Alvarado por disfrazarse de Chilindrina

Florinda Meza salió al paso de los rumores que circulaban en plataformas digitales, los cuales aseguraban que había iniciado acciones legales contra el mediocampista de Chivas, Roberto Alvarado, por usar el icónico vestuario de La Chilindrina. La actriz utilizó su cuenta oficial de Instagram para desmentir la información de manera contundente, escribiendo: "YO NO he mandado ningún mensaje ni amenaza de demanda por un disfraz A NADIE".Meza explicó que la publicación apócrifa, que incluía una foto suya junto a una del jugador y un texto amenazante sobre derechos de autor, era producto de la suplantación de identidad y el uso de inteligencia artificial. La actriz aprovechó para cuestionar a las cuentas que utilizan su imagen para viralizarse y monetizar con falsedades: "Será porque mi imagen y mi nombre, Florinda Meza, venden, y VENDEN MUY BIEN", señaló, cerrando su descargo con una contundente advertencia: "¡No hay que creer todo lo que vean en internet! Pueden ir directo a mis redes y verificarlo. ¡Y la próxima vez, vayan a inventarle demandas a su abuela!".Lejos de mostrar rechazo, Florinda Meza aclaró que no tiene ninguna objeción ante los homenajes de los seguidores a los personajes creados por su difunto esposo, Roberto Gómez Bolaños. De hecho, expresó su apoyo a estas prácticas siempre que se realicen con la debida consideración."A mí me encanta que los fans se disfracen de los personajes y, mientras sea con respeto, honren así el legado de mi Rober y de todos los que participamos de ese fenómeno increíble que ha sido Chespirito", escribió la actriz, reafirmando que estas caracterizaciones son parte fundamental de la permanencia cultural de la serie en el imaginario colectivo.El origen del malentendido fue la celebración de Halloween que el plantel de Chivas realizó en sus instalaciones de Verde Valle. El club compartió imágenes de la dinámica, donde varios jugadores lucieron atuendos inspirados en la cultura pop. Roberto Alvarado acaparó la atención al presentarse como La Chilindrina, con el clásico vestido verde, mangas rojas, cuello amarillo, pecas dibujadas y lentes, imitando incluso los gestos del personaje y provocando las risas de sus compañeros.Esta no es la primera vez que "El Piojo" destaca en estas festividades; en 2025 ya había llamado la atención al asistir a un entrenamiento disfrazado de Blancanieves, acompañado por dos personas caracterizadas como los enanitos. En esta ocasión, la celebración también incluyó a otros jugadores como Hugo Camberos (porrista), Rubén González (Beetlejuice), Luis Romo (beisbolista) y Brian Gutiérrez (Wonka), en un ambiente de sana convivencia que nada tuvo que ver con las amenazas legales inventadas en redes sociales.