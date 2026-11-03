Florinda Meza desmiente falsa demanda contra Roberto "Piojo" Alvarado por disfrazarse de Chilindrina

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La actriz Florinda Meza desmintió rotundamente los rumores que circulaban en redes sociales sobre una supuesta demanda legal contra el futbolista de Chivas, Roberto "Piojo" Alvarado, por disfrazarse de La Chilindrina en Halloween. La viuda de Chespirito atribuyó el bulo a la inteligencia artificial y la suplantación de identidad, aclarando que, lejos de enojarse, le encanta que los fans honren el legado de su esposo con respeto, siempre que se haga de manera adecuada.

Autor autor Yelitza Espinoza Yelitza Espinoza el 03/11/2026 09:18 AM.
En Espectáculos y editada el 03/11/2026 09:22 AM.