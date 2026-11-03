Jennifer Garner sale a correr con sus hijos tras Halloween y revela el apodo "La Bruja"

Jennifer Garner, de 54 años, fue captada este lunes quemando las calorías de los dulces de Halloween con sus dos hijos menores en su exclusivo vecindario de Brentwood, en Los Ángeles. Luciendo tan en forma como en sus días interpretando a la antiheroína de Marvel Elektra o a la espía Sydney Bristow en Alias, la actriz convirtió la rutina de ejercicio en tiempo de calidad familiar.Estuvo acompañada por Sam (14) y Fin (17), quien salió del clóset como persona no binaria y debutó su nuevo nombre en 2024. Mientras tanto, la hija mayor de la pareja, Violet (20), se encuentra estudiando su tercer año en la Universidad de Yale. Garner, quien mantiene una relación estable desde 2018 con el empresario John Miller, lució su habitual estilo deportivo con leggings negros y una camiseta gris ajustada.Recientemente, Garner habló con su coprotagonista Chloë Sevigny sobre el apodo irreverente que sus hijos le dieron: "The Crone" (que en inglés se traduce como "La Bruja" o "La Anciana"). La actriz admitió con buen humor que, aunque el término suele referirse a una mujer malvada o de mal aspecto, es "una de mis cosas favoritas", ya que demuestra que sus hijos están unidos al burlarse de ella con cariño.Sin embargo, aclaró que para sus adolescentes ella sigue siendo totalmente "vergonzosa" (cringe), especialmente cuando la ven actuar. "Les pregunté si iban a ver esta temporada de mi serie, y me dijeron: '¿Necesitas que lo hagamos?'", contó Garner, explicando que a los hijos no les gusta ver a sus padres llorar o tener escenas románticas en pantalla porque simplemente les resulta incómodo.Por su parte, Ben Affleck (54), con quien Garner estuvo casada durante 10 años hasta su divorcio en 2015, no escatimó en elogios hacia su exesposa. El actor y director ganador del Oscar admitió que se "queda corto" en comparación con la "espectacular" labor de crianza que ella ejerce. Aunque Affleck intentó ofrecerle el papel principal femenino en su reciente película de Netflix, Animals (finalmente interpretado por Kerry Washington), Garner declinó la oferta para evitar mezclar su historia personal con el trabajo y cargar con "equipaje" emocional. Aun así, Affleck expresó su deseo de colaborar con ella en el futuro, calificándola de "fabulosa" y agradeciendo la gran amistad que mantienen.En una nota humorística sobre la paternidad, Affleck reveló que sus hijos ya no aceptan sus consejos sobre relaciones, dada su historia pública de matrimonios fallidos con Garner y, más recientemente, con Jennifer Lopez."Le digo: 'Bueno, lo que pasa con esa relación es...' y mi hijo de 17 años me mira y dice: '¿Ah, sí? ¿Como si tú fueras el experto en relaciones?'", contó el actor en Jimmy Kimmel Live!. Affleck reconoció con autocrítica que, aunque antes se consideraba el "papá genial", ahora se da cuenta de que se ha convertido en la "caricatura" de la historia cuando intenta dar lecciones de vida en la mesa del comedor, recibiendo solo miradas de complicidad y ojos en blanco por parte de sus hijos adolescentes.