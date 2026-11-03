Jennifer Garner sale a correr con sus hijos tras Halloween y revela el apodo "La Bruja"

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La actriz Jennifer Garner (54) fue vista haciendo ejercicio en su vecindario de Brentwood, Los Ángeles, junto a sus hijos menores, Sam (14) y Fin (17), para quemar las calorías de Halloween. La estrella habló con humor sobre el apodo "La Bruja" (The Crone) que le dieron sus adolescentes y cómo la consideran "vergonzosa" en pantalla. Por su parte, su exesposo Ben Affleck la elogió como una madre "espectacular", admitiendo que él se queda corto en la coparentalidad, mientras sus hijos se burlan de sus consejos amorosos.

Autor autor Yelitza Espinoza Yelitza Espinoza el 03/11/2026 10:14 AM.
En Espectáculos y editada el 03/11/2026 10:17 AM.