Nicolas Cage revela que vive en hoteles tras un enorme socavón que devastó su mansión de 10.5 mdd

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El actor ganador del Oscar, Nicolas Cage (62), reveló que actualmente se encuentra "un poco sin hogar" y vive en hoteles después de que un enorme socavón devastara su mansión de 10.5 millones de dólares en Malibú, California, hace menos de dos meses. El colapso, provocado por la erosión costera y fuertes tormentas, ha obligado a evacuar a varios vecinos y ha dejado la propiedad en condiciones peligrosas, mientras el actor gestiona permisos de emergencia para intentar salvar la residencia.

Autor autor Yelitza Espinoza Yelitza Espinoza el 03/11/2026 09:45 AM.
En Espectáculos y editada el 03/11/2026 09:50 AM.