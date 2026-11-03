Nicolas Cage revela que vive en hoteles tras un enorme socavón que devastó su mansión de 10.5 mdd

Durante su aparición en la Los Angeles Comic Con el pasado sábado, Nicolas Cage abrió su corazón sobre su actual situación habitacional. Cuando se le preguntó por sus planes para Halloween, el protagonista de películas como Face/Off y The Rock confesó con ironía que actualmente está "un poco sin hogar". El actor explicó que "sucedió algo con mi casa en Malibú, así que más o menos estoy viviendo en hoteles", confirmando los reportes que han circulado sobre el desastre que afecta a su propiedad.El desastre comenzó en septiembre, cuando una combinación de erosión costera y fuertes tormentas provocó que el terreno frente a la residencia cediera, tragándose la entrada de vehículos. Lo que inicialmente era un socavón de 30 por 30 pies (aproximadamente 9 por 9 metros) que se llevó una cerca, un baño portátil y una parte de la calle adyacente, ha ido creciendo. Para octubre, el hundimiento ya abarcaba un costado de la casa y se acercaba peligrosamente a la puerta principal.Las "condiciones peligrosas" obligaron a las autoridades a evacuar a los vecinos de la zona. Siete viviendas en la misma calle fueron declaradas inhabitables, y otras 24 recibieron una etiqueta roja debido a la imposibilidad de que los vehículos accedieran a la zona. Funcionarios de Malibú explicaron que el colapso de la entrada bloqueó el acceso para que el personal de bomberos y del sheriff pudiera responder a emergencias médicas, de incendio o de aplicación de la ley.Lejos de quedarse de brazos cruzados, Cage tomó medidas inmediatas en septiembre para evitar una mayor destrucción. Según reportes, el actor solicitó tres permisos a los funcionarios de la ciudad pocos días después de que apareciera el socavón. Estos incluyeron un permiso de construcción de emergencia para colocar sacos de arena contra la playa y el exterior de la casa, así como propuestas para la remoción de escombros de asfalto y la excavación para la recolección de muestras de suelo. Todos los permisos fueron aprobados.Adquirida por Cage en 2024 por 10.5 millones de dólares, la residencia frente al mar apenas guarda parecido con la lujosa propiedad que fue. Construida en la década de 1990 por el fallecido Jose Liberman, cofundador de Liberman Broadcasting, la casa cuenta con una terraza en la azotea con jacuzzi, altos muros de cristal, múltiples habitaciones, una cocina de chef y un garaje con acceso por elevador a una playa aislada.Este contratiempo inmobiliario se suma a la vida personal y profesional del actor, nacido como Nicolas Kim Coppola (sobrino del cineasta Francis Ford Coppola). Cage, quien ganó un Oscar por Leaving Las Vegas, está casado desde 2021 con Riko Shibata, con quien tiene una hija, August Francesca (nacida en 2022), y también es padre de dos hijos mayores, Kal-El y Weston, de relaciones anteriores. Por ahora, el astro de Hollywood continúa buscando soluciones para estabilizar su codiciada propiedad en la costa californiana mientras reside temporalmente en hoteles.