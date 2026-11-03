Paola Dalay confirma que "sale" con el futbolista César Romo y niega infidelidad tras su separación

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La influencer Paola Dalay rompió el silencio para aclarar su vínculo con el futbolista César Romo, confirmando que están "saliendo" aunque sin una relación formal. La declaración surge apenas un día después de hacerse pública su separación de José Eduardo Derbez, quien según Dalay ocurrió hace tres meses, negando rotundamente cualquier infidelidad de por medio y atribuyendo la confusión a la privacidad que mantuvieron sobre su ruptura.

Autor autor Yelitza Espinoza Yelitza Espinoza el 03/11/2026 09:57 AM.
En Espectáculos y editada el 03/11/2026 10:02 AM.