Paola Dalay confirma que "sale" con el futbolista César Romo y niega infidelidad tras su separación

Este 2 de noviembre, Paola Dalay decidió aclarar el tipo de relación que mantiene con el futbolista César Romo, de 30 años, luego de que diversas imágenes de ambos juntos despertaran una ola de especulaciones en redes sociales. La creadora de contenido reconoció que están saliendo, pero pidió cautela a los seguidores para no dar por hecho un noviazgo oficial.“No somos novios, no tenemos una relación, pero nos estamos conociendo, estamos saliendo y está fluyendo bastante bien”, explicó la influencer al hablar de esta nueva etapa en su vida sentimental, dejando claro que por ahora disfrutan de conocerse sin definir públicamente el rumbo del vínculo.Uno de los puntos más delicados que Dalay quiso aclarar fue la posibilidad de que existiera una tercera persona durante su relación con José Eduardo Derbez, hijo de los actores Eugenio Derbez y Victoria Ruffo. Debido a que su aparición con Romo ocurrió muy cerca del anuncio público de la separación, algunos usuarios cuestionaron si el futbolista había tenido algo que ver con el final de la pareja.Paola negó rotundamente que hubiera infidelidad, alineándose con la postura que también expresó Derbez: “No hubo infidelidades de parte de ninguno de los dos”, aseguró, añadiendo que ambos están tranquilos respecto a ese tema. La influencer explicó que la ruptura ocurrió aproximadamente tres meses antes de que se hiciera pública, por lo que su acercamiento con César comenzó cuando ella ya había terminado su relación con el actor.La decisión de mantener el final de su relación en privado durante un tiempo explica por qué las imágenes de Paola con César Romo generaron tantas preguntas. Según Dalay, llevaban alrededor de tres meses separados cuando comenzaron a circular las versiones sobre el fin de su relación.Esta cronología generó confusión entre los seguidores, ya que José Eduardo y Paola habían aparecido juntos en la premiere de un proyecto del actor apenas un par de meses antes del anuncio. En aquel momento, su presencia como pareja ocurrió después de que surgieran rumores de una posible crisis, los cuales habían sido desmentidos, haciendo pensar al público que continuaban juntos cuando, en realidad, la ruptura ya se había producido o estaba en una etapa que no habían compartido con el público.Por ahora, la información confirmada es que Paola Dalay y César Romo se están conociendo y que, según la influencer, este acercamiento comenzó únicamente después de haber cerrado formalmente su ciclo con José Eduardo Derbez.