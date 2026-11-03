Paris Jackson demanda al patrimonio de Michael Jackson para liberar 600 millones de dólares

En una presentación judicial realizada el 29 de octubre en la Corte Superior de Los Ángeles, Paris Jackson acusó al albacea del patrimonio, John Branca, de mantener un "control de hierro" sobre las finanzas y de impedir que ella y sus hermanos reciban la herencia que les corresponde. La demanda señala que, a pesar de que el patrimonio ha generado miles de millones de dólares, el fideicomiso familiar establecido para los tres hijos de Michael Jackson sigue sin estar completamente financiado, más de 17 años después de su muerte.Según los términos del fideicomiso, los hermanos debían comenzar a recibir ingresos de sus respectivas partes al cumplir 21 años, y luego recibir porciones del capital principal a los 30 años (un tercio), a los 35 años (la mitad del resto) y el saldo total a los 40 años. La presentación destaca que Prince está a punto de cumplir 30 años en cuatro meses, mientras que Paris cumplirá 29 en abril y Bigi, 25 en febrero. Paris estima que, tras contabilizar los pasivos potenciales, quedan aproximadamente 600 millones de dólares disponibles para su distribución, y ha pedido al tribunal que ordene a Branca transferir esa cantidad.Un portavoz del patrimonio de Michael Jackson respondió a las acusaciones calificándolas de "completamente falsas". La defensa argumenta que el patrimonio tiene prohibido financiar por completo los fideicomisos individuales y las donaciones filantrópicas hasta que se resuelvan varios obstáculos legales, en particular un litigio en curso con el Servicio de Impuestos Internos (IRS).La agencia tributaria había reclamado inicialmente 700 millones de dólares en impuestos y multas al patrimonio. Aunque se logró una resolución judicial para reducir significativamente esa cantidad, el asunto aún no está cerrado y el monto final podría cambiar. Además, el portavoz enfatizó que ya se han distribuido más de 200 millones de dólares en beneficio de Paris y los otros herederos, y recordó que el testamento de Michael Jackson es claro: ninguno de sus hijos recibe una distribución del capital principal hasta que cumpla 30 años.Esta disputa es el último capítulo de una serie de conflictos legales recientes. El mes pasado, Paris solicitó al tribunal reducir la compensación de Branca del 15% al 10% de los ingresos brutos relacionados con el entretenimiento para los años 2023 y 2024. Sus abogados alegaron que Branca ha incumplido sistemáticamente los plazos para presentar los estados financieros, calificando la brecha entre su alto nivel de compensación y su "persistente incompetencia" como intolerable.El equipo de Branca rechazó esta moción, calificándola de "absurda" y sin fundamento. Aclararon que los albaceas renunciaron a cualquier compensación como ejecutores desde el inicio y solo reciben una tarifa de gestión ordenada por el tribunal por operar el negocio. Asimismo, destacaron que, bajo la gestión de Branca, el valor del patrimonio pasó de tener 500 millones de dólares en deudas en 2009 a valer más de 2.000 millones de dólares en la actualidad, gracias a operaciones como la venta del 10% de EMI Music Publishing a Sony en 2018 y la venta del Rancho Neverland en 2020.Michael Jackson falleció el 25 de junio de 2009 a los 50 años en su mansión de Los Ángeles a causa de una intoxicación aguda de propofol, un hecho que las autoridades calificaron como homicidio. Su médico personal, el Dr. Conrad Murray, fue condenado por homicidio involuntario en 2011 y cumplió una pena de prisión. Desde entonces, la administración de su legado ha estado en manos de Branca y, hasta su fallecimiento en mayo de 2026, de John McClain como co-albacea. La audiencia para resolver la última petición de Paris Jackson está programada para el 4 de diciembre, en lo que podría ser un nuevo capítulo decisivo en la larga batalla por el control y la distribución de uno de los patrimonios más valiosos de la historia de la música.