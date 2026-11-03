Paris Jackson demanda al patrimonio de Michael Jackson para liberar 600 millones de dólares

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Paris Jackson ha presentado una nueva demanda contra el patrimonio de su fallecido padre, Michael Jackson, exigiendo la liberación de 600 millones de dólares para un fideicomiso familiar destinado a ella y sus hermanos, Prince y Bigi. La joven acusa al albacea John Branca de retener injustificadamente la herencia, mientras que el patrimonio defiende su gestión alegando que un litigio pendiente con el IRS y las cláusulas del testamento impiden una distribución total anticipada.

Autor autor Yelitza Espinoza Yelitza Espinoza el 03/11/2026 08:51 AM.
En Espectáculos y editada el 03/11/2026 08:54 AM.