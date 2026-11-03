Victoria de la Fuente rompe el silencio sobre la salud de Laura Bozzo: superó la peritonitis

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Victoria de la Fuente, hija de la conductora Laura Bozzo, reveló detalles sobre el delicado estado de salud de su madre, quien fue internada de emergencia el 13 de octubre en Acapulco con apenas un 10% de probabilidades de sobrevivir. Tras sufrir una úlcera gástrica rota que derivó en peritonitis, Bozzo fue trasladada a la Ciudad de México y, luego de más de dos semanas en terapia intensiva, actualmente se encuentra en habitación en proceso de recuperación estable.

Autor autor Yelitza Espinoza Yelitza Espinoza el 03/11/2026 09:50 AM.
En Espectáculos y editada el 03/11/2026 09:53 AM.