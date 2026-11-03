Victoria de la Fuente rompe el silencio sobre la salud de Laura Bozzo: superó la peritonitis

Tras más de 20 días de incertidumbre, Victoria de la Fuente, quien habitualmente se mantiene al margen del ojo público, concedió una entrevista a Willax Televisión para ofrecer un parte médico detallado sobre su madre. La joven confirmó que Laura Bozzo sufrió la ruptura de una úlcera gástrica, una complicación grave que derivó inmediatamente en un cuadro de peritonitis, obligando a los médicos a realizar una cirugía de emergencia para salvar su vida.Según relató Victoria, cuando la conductora fue ingresada de urgencia el pasado 13 de octubre en un hospital de Acapulco, el pronóstico era extremadamente reservado, con apenas un 10% de probabilidades de sobrevivir.Debido a la gravedad del cuadro y a que el nosocomio en Acapulco no contaba con el equipo médico especializado necesario para continuar con el tratamiento de alta complejidad, se tomó la decisión de trasladar a Laura Bozzo a un hospital en la Ciudad de México.El proceso de estabilización fue arduo: la conductora tuvo que ser intubada y permaneció más de dos semanas conectada a soportes vitales en la unidad de terapia intensiva (UTI), luchando contra las complicaciones postoperatorias y la infección.Afortunadamente, la atención médica oportuna y la fortaleza de la conductora dieron sus frutos. Victoria de la Fuente confirmó con alivio que su madre ya ha salido de terapia intensiva y se encuentra en una habitación regular, continuando su proceso de recuperación de manera estable, aunque aún permanece internada para recibir los cuidados y la rehabilitación necesarios antes de recibir el alta definitiva.Con esta declaración, la familia busca poner fin a las especulaciones y agradecer el apoyo recibido por parte de seguidores y colegas del mundo del espectáculo durante este difícil periodo, manteniendo la esperanza de que Laura Bozzo pueda retomar sus actividades una vez que su recuperación sea total.