Brunello Cucinelli enfrenta acusaciones de acoso sexual tras tocar inapropiadamente a la actriz Liu

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El multimillonario de la moda Brunello Cucinelli (73) ha sido duramente criticado tras difundirse un video en el que aparece tocando inapropiadamente el pecho de la actriz china Liu Tao durante el estreno de su documental en Shanghái. Este incidente se suma a una serie de controversias previas que involucran a otras celebridades como Kim You-jung, Chen Duling y Eileen Gu, desatando un fuerte rechazo en los medios estatales chinos, que advierten que las "diferencias culturales" no pueden usarse como escudo para justificar el acoso sexual.

Autor autor Yelitza Espinoza Yelitza Espinoza el 04/11/2026 09:52 AM.
En Espectáculos y editada el 04/11/2026 09:59 AM.