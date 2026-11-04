Brunello Cucinelli enfrenta acusaciones de acoso sexual tras tocar inapropiadamente a la actriz Liu

El fundador de la casa de moda, de 73 años, se encuentra en el centro de una tormenta mediática tras un incidente ocurrido el 22 de octubre en un evento promocional en Shanghái para el estreno de Brunello: The Gracious Visionary, un docudrama biográfico sobre su vida y carrera.Imágenes difundidas en redes sociales muestran a Cucinelli sosteniendo el interior del brazo de la actriz china Liu Tao (48) y acercándola hacia él. Posteriormente, el magnate presiona su mano contra el pecho de la actriz mientras la dirige hacia los fotógrafos. Aunque los medios locales reportaron que Liu Tao mantuvo una sonrisa profesional, su lenguaje corporal sugirió incomodidad, intentando mantener cierta distancia y mostrando una expresión visiblemente tensa al salir del muro de fotos. El clip se volvió viral en plataformas como Weibo, desatando un intenso debate sobre la inapropiada conducta del empresario.A medida que la controversia crecía en línea, salieron a la luz incidentes pasados que involucran al magnate italiano. En el mismo evento de Shanghái, Cucinelli fue criticado por tomar del brazo a la actriz china Chen Duling, rodear su cintura con el brazo y tocarla bajo el pretexto de arreglar el dobladillo de su vestido.Meses antes, en septiembre, fue acusado de colocar su brazo innecesariamente cerca de la cintura de la actriz surcoreana y embajadora de la marca, Kim You-jung, mientras caminaban juntos en un evento. Asimismo, el empresario ya había enfrentado críticas por su comportamiento con la esquiadora acrobática chino-estadounidense Eileen Gu durante la Semana de la Moda de Milán en febrero, donde fue captado sosteniendo su brazo y, posteriormente, tomando su mano izquierda con ambas manos y levantándola en el aire antes de que ella la soltara rápidamente.El medio local Hong Kong 01 condenó el comportamiento de Cucinelli el mes pasado, señalando que claramente iba más allá de la etiqueta social normal. Por su parte, el medio estatal chino The Paper (El Diario) lanzó un editorial contundente lambastando las acciones del multimillonario, advirtiendo que esto no debe excusarse bajo el argumento de las "diferencias culturales"."Un magnate empresarial claramente cruzó la línea con las actrices", escribió el medio. "Las diferencias culturales no deben usarse como un escudo para las acusaciones de acoso sexual. No importa cuán alto sea el estatus social de alguien, esto no puede colocarlo por encima de los estándares éticos básicos que debe cumplir como ser humano". El editorial añadió que "quienes deberían disculparse ciertamente no son las víctimas que intentaron evitarlo manteniendo la distancia".Conocido como el "Rey del Cashmere", Cucinelli construyó su imperio desde cero. Abandonó la escuela de ingeniería y utilizó un préstamo de 550 dólares (407 libras) en 1978 para lanzar su primera línea de suéteres de cachemira de colores brillantes, que ahora se venden al por menor hasta en 4.600 libras. Hoy en día, su patrimonio neto se estima en 3.300 millones de dólares (2.450 millones de libras).Hasta el momento, el representante de Brunello Cucinelli ha sido contactado para emitir un comentario sobre las acusaciones, pero aún no ha respondido.