Cher responde con elegancia a Michael Douglas tras afirmar que Glenn Close merecía el Oscar de 1988

La chispa que encendió el debate surgió la semana pasada durante una aparición de Michael Douglas en The Graham Norton Show, junto a Glenn Close, Kieran Culkin y Naomi Ackie. Al discutir las ocho nominaciones al Oscar de Close (ninguna ganada hasta la fecha), el actor de 82 años declaró que ella debería haber ganado en 1988 por su papel de Alex Forrest en Atracción Fatal (Fatal Attraction), calificando su actuación como "una de las mejores de todos los tiempos".Ese año, Douglas se llevó el Oscar al Mejor Actor por Wall Street, mientras que Cher se impuso a Close, Holly Hunter, Sally Kirkland y Meryl Streep para ganar la estatuilla a la Mejor Actriz por su papel de viuda en Luna sobre Parador (Moonstruck), donde compartió pantalla con Nicolas Cage. El comentario de Douglas provocó reacciones de asombro en el plató, con el presentador Graham Norton bromeando sobre el "atrevimiento" y señalando que Cher se tiñó el cabello de canas para ese papel.Lejos de molestarse, Cher ha tomado el comentario con total elegancia. Un representante de la artista confirmó a la revista Page Six que "Cher adora a Michael Douglas", demostrando que no guarda ningún rencor por el comentario y que valora la relación profesional y personal que mantienen desde hace décadas. Cabe recordar que años antes, en 1983, Cher también había sido nominada como Mejor Actriz de Reparto por Silkwood, perdiendo entonces ante Jessica Lange por Tootsie.Paralelamente, Douglas ha estado promocionando su nueva autobiografía, One Helluva Ride, en la que hace revelaciones sobre su vida personal y profesional. En el libro, el actor admite que tuvo un romance secreto con Kathleen Turner durante el rodaje del clásico de 1984 En busca del tesoro perdido (Romancing the Stone). En aquel entonces, Douglas estaba casado con su primera esposa, Diandra Luker, y Turner mantenía una relación con el magnate inmobiliario Jay Weiss.Douglas describió cómo ambos "cayeron rendidos" el uno al otro en el set de rodaje en México, un escándalo que en su momento llevó a Luker a viajar al set para confrontar a Turner, quien siempre negó el asunto públicamente.Esta experiencia personal lo ha llevado a dar un consejo directo a la próxima generación de actores: evitar las relaciones sentimentales con sus coprotagonistas. "Muchos actores cometen el error al principio de su carrera de tener una relación con su partenaire. Lo que olvidan es que pueden romper. Tienen que seguir realizando esas escenas de amor, y se odian mutuamente", advirtió Douglas durante una presentación reciente en el Royal Festival Hall de Londres. "Todos hemos cometido ese error, y trato de advertir a la gente", concluyó.