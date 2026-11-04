Cher responde con elegancia a Michael Douglas tras afirmar que Glenn Close merecía el Oscar de 1988

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La icónica actriz y cantante Cher (80) respondió con deportividad a los recientes comentarios de Michael Douglas, quien afirmó en televisión que su coprotagonista en Atracción Fatal, Glenn Close, merecía el Oscar a la Mejor Actriz en 1988 en lugar de ella. Mientras un representante de Cher aseguró que la artista "adora" a Douglas, el veterano actor también aprovechó para reflexionar sobre su pasado, revelando en sus memorias un romance con Kathleen Turner y advirtiendo a las nuevas generaciones sobre los peligros de salir con compañeros de reparto.

Autor autor Yelitza Espinoza Yelitza Espinoza el 04/11/2026 12:07 PM.
En Espectáculos y editada el 04/11/2026 12:28 PM.