Ellen DeGeneres rompe en llanto por la repentina muerte de su querido amigo

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La familia de Matthew Wright, galardonado ex productor de The Ellen DeGeneres Show, ha revelado detalles sobre su repentina y pacífica muerte a los 52 años en Los Ángeles el pasado 30 de octubre. Ellen DeGeneres le rindió un emotivo homenaje, describiéndolo como el "pegamento" de la familia del programa y recordando su estrecha amistad con el fallecido Stephen "tWitch" Boss, mientras una campaña de recaudación de fondos supera los 94.000 dólares para apoyar a sus seres queridos.

Autor autor Yelitza Espinoza Yelitza Espinoza el 04/11/2026 10:02 AM.
En Espectáculos y editada el 04/11/2026 10:09 AM.