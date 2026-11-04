Ellen DeGeneres rompe en llanto por la repentina muerte de su querido amigo

Matthew Wright falleció en lo que su familia describió como una "tragedia incomprensible" en Los Ángeles el 30 de octubre. Aunque la causa oficial de la muerte no ha sido divulgada públicamente, una actualización en la página de GoFundMe creada para ayudar a su devastada familia reveló que el nueve veces ganador del Emmy "murió repentina pero pacíficamente mientras dormía".Su familia pidió a todos recordar su regla de vida más importante: "no olvides disfrutar el viaje" (course it out). "El sol puede haberse puesto prematuramente para nuestro mágico Matty, pero su memoria vive en todos los colores vibrantes del cielo", expresaron en el comunicado, describiéndolo como "tercamente dulce, persistentemente curioso y profundamente amoroso".Ellen DeGeneres, de 68 años, publicó un video llorando mientras rendía tributo a su excolega. "Era un tipo increíble, era divertido, Dios, me hacía reír, siempre me sorprendía con las cosas que hacía", expresó con lágrimas en los ojos. "Era inteligente, era amable, era parte de nuestro programa. Todos lo amaban".La presentadora reveló que estaban trabajando juntos en un nuevo proyecto que estaban a punto de comenzar y lo calificó como "el pegamento de toda nuestra familia en el programa de Ellen". Además, mencionó su estrecha amistad con el fallecido Stephen "tWitch" Boss (quien murió por suicidio en 2022), añadiendo con conmovedora nostalgia: "Ahora él y tWitch están juntos, bailando y riendo".Andy Lassner, compañero productor ejecutivo del programa, reveló que había visto a Wright apenas "horas" antes de su muerte, durante la grabación del especial de Halloween. "Unas horas después, se había ido. Estamos todos en shock. Era un productor brillante y un ser humano aún mejor", escribió Lassner en Instagram. Lassner destacó también su inquebrantable dedicación como hijo, recordando cómo Wright volaba de Los Ángeles a Nueva York prácticamente cada fin de semana para cuidar a su madre antes de que ella falleciera. "Mi corazón se rompe por su esposo, Justin, su familia y todos los que lo amamos. Deberíamos haber tenido mucho más tiempo con él", añadió.Wright trabajó en The Ellen DeGeneres Show durante 16 años. Cuando el programa terminó en 2022, en medio de una tormenta de controversias por un supuesto ambiente laboral tóxico, él decidió mirar el lado positivo de su experiencia. En aquel momento, expresó su profunda gratitud: "He hecho tantos mejores amigos, tenido experiencias increíbles, conocido a tantos de mis héroes e incluso me enamoré gracias a este programa".Hasta el momento, la campaña de GoFundMe ha recaudado más de 94.000 dólares, incluyendo una donación de 5.000 dólares de la propia DeGeneres, para brindar apoyo financiero y emocional a su esposo Justin y al resto de su familia en este difícil momento de duelo.