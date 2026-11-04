Fallece a los 93 años el cineasta italiano Tinto Brass, maestro del cine erótico y director de 'Calí

El cineasta Giovanni Brass, mundialmente conocido como Tinto Brass, murió este miércoles 4 de noviembre en Roma a la edad de 93 años. La noticia fue confirmada a la agencia ANSA por su esposa, Caterina Varzi, y sus hijos, Bonifacio y Beatrice.Aunque no se ha divulgado la causa oficial de su deceso, el director había enfrentado diversos problemas de salud en los últimos años. En 2010 sufrió una hemorragia cerebral que requirió hospitalización y rehabilitación, seguida tiempo después por un episodio de isquemia. Más recientemente, en mayo de 2026, fue hospitalizado debido a una septicemia, una infección grave, aunque no se ha especificado si esta condición estuvo directamente relacionada con su fallecimiento.Nacido en Milán el 26 de marzo de 1933, Brass desarrolló un interés temprano por el séptimo arte que lo llevó a París en la década de 1950. Allí trabajó en la Cinémathèque Française y entró en contacto con el movimiento de la Nouvelle Vague. De regreso en Italia, se formó como asistente de dirección de grandes cineastas como Roberto Rossellini y Alberto Cavalcanti.En sus primeros años como director, exploró diversos géneros, desde el western con Yankee (1966) hasta el thriller Col cuore in gola (1967), desarrollando un estilo propio que buscaba cuestionar las convenciones sociales y cinematográficas de su época.La carrera de Brass tomó un rumbo definitivo con Salón Kitty (1976), una película ambientada en un burdel de la Alemania nazi que fusionaba elementos políticos con el erotismo. Sin embargo, su nombre alcanzó la fama internacional y la notoriedad con Calígula (1979), protagonizada por Malcolm McDowell. La producción, marcada por conflictos durante su realización y por sus escenas explícitas sobre el poder y los excesos del emperador romano, se convirtió en una de las películas más controvertidas y debatidas de la historia del cine.Durante las décadas siguientes, Brass consolidó su estatus como una figura representativa del cine erótico en Italia. Títulos como La llave (1983), Miranda (1985), Paprika (1991), Todas lo hacen (1992) y Monella (1998) caracterizaron su filmografía por abordar el deseo, la sexualidad y las relaciones de pareja desde una mirada provocadora, estética y a menudo lúdica.Entre sus últimos largometrajes destacan Fallo! (2003) y Monamour (2005), además de cortometrajes como Hotel Courbet (2009). Su obra ha seguido siendo revisitada por nuevas generaciones, evidenciado por el lanzamiento de una nueva versión restaurada de Calígula en 2023, cementando su lugar como un provocador incansable y un autor ineludible en la historia del cine.