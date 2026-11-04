Fallece a los 93 años el cineasta italiano Tinto Brass, maestro del cine erótico y director de 'Calí

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El reconocido director italiano Tinto Brass falleció este 4 de noviembre de 2026 a los 93 años en Roma. Conocido por obras controvertidas y de culto como Calígula y Salón Kitty, Brass deja un legado marcado por la provocación y la exploración de tabúes en el cine europeo, culminando una carrera que comenzó en la vanguardia cinematográfica de los años 50 y que redefinió los límites de la representación del deseo en la pantalla.

Autor autor Yelitza Espinoza Yelitza Espinoza el 04/11/2026 10:59 AM.
En Espectáculos y editada el 04/11/2026 11:03 AM.