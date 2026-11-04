Gomita alerta sobre nuevas complicaciones de salud por estrés laboral

La exhabitante de La casa de los famosos México compartió un desgarrador video desde su cama en TikTok, en el que aparece sujetando una cubeta y explicando a sus seguidores que, tras llegar de trabajar, no ha podido dejar de vomitar. "Me siento fatal del estómago", expresó la influencer, atribuyendo estos malestares a un estrés acumulado por la exigente carga de sus compromisos laborales.Gomita relató la dificultad para conciliar el sueño y la constante sensación de malestar, concluyendo con un mensaje de agotamiento: "No he podido descansar bien con este malestar; me acuesto y quiero volver a vomitar. Le pido a Dios que me dé sanidad en el cuerpo, pero ya estoy agotada". A pesar de su estado, reconoció que, aunque no quiere fallar, sabe que debe priorizar su salud.Este nuevo episodio de salud revive la profunda preocupación manifestada a finales de agosto por su madre, Elizabeth Campos, quien rompió en llanto en un video al describir lo difícil que ha sido ver a su hija lidiar con intensos dolores intestinales durante las funciones de su propio circo. "Para mí es muy fuerte. Quiero decirte que eres muy valiente, hija", expresó Campos, pidiendo empatía al revelar que hay días en los que Gomita "no se podía ni enderezar del dolor". En aquel momento, la madre de la influencer reconoció su admiración por la determinación de su hija para salir al escenario y cumplir con sus shows a pesar de los constantes malestares físicos.Los síntomas actuales de Gomita no pueden desligarse de sus graves antecedentes médicos. A principios de este año, la influencer fue hospitalizada de emergencia tras presentar una hernia de Petersen, una severa complicación e inflamación en el intestino que casi le cuesta la vida. Esta condición médica surgió como consecuencia directa del bypass gástrico al que se sometió años atrás para bajar de peso. Gomita ha compartido abiertamente su trauma al recordar que llegó a tener una fisura abierta en el abdomen y un dolor intestinal insoportable, lo que la llevó a reflexionar profundamente sobre los tratamientos estéticos y quirúrgicos del pasado.Hoy en día, la inflamación intestinal recurrente y las altas exigencias de su carrera parecen seguir pasando factura a la creadora de contenido. A pesar de que ha dejado entrever su posible participación en futuros proyectos como La casa de los famosos All Stars, este último episodio de salud plantea una interrogante sobre si la influencer tendrá que poner en pausa sus actividades en el circo. Por ahora, Gomita decide seguir presente en sus compromisos, pero hace un llamado a la reflexión sobre los límites entre la exigencia laboral y el bienestar físico.