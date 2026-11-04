Gomita alerta sobre nuevas complicaciones de salud por estrés laboral

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La influencer Gomita ha encendido las alarmas entre sus seguidores al revelar en redes sociales que sufre intensos malestares estomacales y episodios de vómito debido al estrés laboral acumulado. Esta nueva crisis de salud revive la preocupación expresada recientemente por su madre, Elizabeth Campos, y se suma a los graves antecedentes médicos de la creadora de contenido, quien a principios de año fue hospitalizada de emergencia por una hernia de Petersen, complicación derivada de un bypass gástrico.

Autor autor Yelitza Espinoza Yelitza Espinoza el 04/11/2026 08:37 AM.
En Espectáculos y editada el 04/11/2026 08:39 AM.