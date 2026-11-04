Jamie Foxx da la bienvenida a su tercer hijo, el primero con su pareja Alyce Huckstepp, a los 58

Jamie Foxx, de 58 años, ya es padre de dos hijas de relaciones anteriores: Corinne (32), con su expareja Connie Kline, y Anelise (17), con Kristin Grannis. Sin embargo, ahora celebra la llegada de su tercer hijo y el primero junto a Huckstepp, según confirmaron fuentes a la revista People este miércoles.La pareja comenzó su romance en 2023, tras la relación de seis años del actor con la actriz Katie Holmes. Aunque anunciaron una separación en enero de 2025, reavivaron su relación meses después. Para mayo de 2026, fuentes cercanas ya habían confirmado que la pareja llevaba varios meses de embarazo, un secreto que Foxx finalmente reveló con entusiasmo en la televisión.El mes pasado, durante una aparición en el programa de Jimmy Kimmel, Foxx confesó que estaba a punto de volver a la "fila del colegio" (drop-off line). "No estaba indeciso, pero tengo 58 años... ya sabes a qué me refiero", comentó el actor, quien también bromeó diciendo que le pide a su pareja que "aguante solo 12 años más"."Si tengo 58, en 12 años tendré 70... solo tendrás que ponerme una manta sobre los muslos y darme un poco de pudin de tapioca", añadió entre risas. Foxx también reveló que un encuentro casual con Al Pacino, quien se convirtió en padre a los 83 años en 2023, le dio la confianza final para no tener dudas sobre esta decisión.La relación de la pareja se fortaleció significativamente después de que Foxx sufriera una grave complicación médica en abril de 2023, que lo llevó a ser trasladado de urgencia al hospital. En su especial de Netflix de 2024, Jamie Foxx: What Happened Was..., el actor reveló al mundo que había sufrido un derrame cerebral (accidente cerebrovascular) que le provocó una pérdida de memoria durante 20 días.Durante ese aterrador periodo, Huckstepp fue un pilar fundamental de apoyo, cuidando de él y fortaleciendo su vínculo. "Ella estuvo totalmente ahí para él cuando se enfermó, y se volvieron muy cercanos después de eso", señaló una fuente en su momento. Mientras Foxx ha descrito anteriormente a su hija Anelise como su "desfibrilador espiritual" durante esa recuperación, la familia ahora se expande con esta nueva y esperada llegada, marcando un renovado capítulo de felicidad en la vida del galardonado actor.