Jamie Foxx da la bienvenida a su tercer hijo, el primero con su pareja Alyce Huckstepp, a los 58

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El actor Jamie Foxx (58) se convirtió en padre por tercera vez al dar la bienvenida a su primer hijo con su pareja, la exmodelo de fitness australiana Alyce Huckstepp (31). La noticia llega tras superar un grave problema de salud en 2023 y confirma el anuncio que el propio actor hizo recientemente, bromeando sobre su edad y su renovada energía para enfrentar esta nueva etapa de la paternidad.

Autor autor Yelitza Espinoza Yelitza Espinoza el 04/11/2026 12:02 PM.
En Espectáculos y editada el 04/11/2026 12:07 PM.