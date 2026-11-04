Mariana Ochoa reprograma su concierto en Guadalajara para 2027 entre especulaciones por baja venta

A través de un comunicado en su cuenta de Instagram, Mariana Ochoa informó que la cancelación y reprogramación de su presentación en Guadalajara se debe a compromisos profesionales internacionales de última hora. La cantante de OV7 explicó que una invitación a los Latin Grammy y su participación en la final de Miss Universo en Puerto Rico le impiden sostener la fecha originalmente contemplada para su encuentro con el público tapatío.Pese a la justificación oficial, el movimiento ha generado fuertes especulaciones en redes sociales. Días antes del comunicado, fuentes cercanas a la boletería señalaron que la venta de entradas para el Teatro Galerías —con capacidad para 1,800 personas— se encontraba por debajo del 5% de su aforo. Cuentas de espectáculos como La Tía Sandra fueron de las primeras en alertar sobre este bajo porcentaje, alimentando los rumores de una posible cancelación por falta de demanda.Este antecedente se suma a las críticas que Ochoa ha enfrentado tras ganar el reality show, incluyendo acusaciones de un supuesto arreglo con la producción. Además, su presentación del 17 de octubre en el recinto La Maraka, en la Ciudad de México, también reportó una baja asistencia, a pesar de que se aplicó un descuento del 20% en el precio de los boletos para incentivar la venta.El cambio de fecha coincide con un movimiento estratégico en la carrera de la artista: recientemente anunció su reencuentro profesional con Alejandro Aguirre, quien toma las riendas de su proyecto bajo el sello Recesa tras dos años sin representación en el ámbito musical. Aunque el comunicado inicial no mencionó cambios en la gira, parte de la audiencia vinculó la llegada del nuevo equipo de management con esta reorganización del calendario.Según la plataforma Boletia, los boletos ya adquiridos conservan su validez automática para la nueva fecha del 18 de junio de 2027, sin necesidad de trámites adicionales. Los precios de las entradas, que forman parte del ciclo "A la Goma Tour 2026-2027", oscilan entre los 690 pesos en Luneta Alta y los 1,700 pesos en la zona VIP.Mariana Ochoa adelantó que su equipo buscará gestionar un nuevo ajuste en el calendario para realizar el concierto a principios de 2027, con la intención de reunirse con sus seguidores de Guadalajara antes de la fecha lejana que actualmente aparece en el sistema.Paradójicamente, la cantante confirmó que estará presente en Guadalajara los próximos 5 y 6 de noviembre, aunque no detalló la naturaleza de esos compromisos. En el comunicado, agradeció el apoyo de sus seguidores en las distintas etapas de su carrera artística, mientras su equipo trabaja para reestructurar una gira que busca consolidar su etapa como solista tras su victoria en el reality.