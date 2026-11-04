Mariana Ochoa reprograma su concierto en Guadalajara para 2027 entre especulaciones por baja venta

...

La ganadora de La Casa de los Famosos 2026, Mariana Ochoa, anunció la reprogramación de su concierto en Guadalajara, previsto originalmente para el 21 de noviembre en el Teatro Galerías, para el 18 de junio de 2027. Aunque la artista atribuyó el cambio a compromisos internacionales, la decisión se enmarca en medio de fuertes especulaciones sobre una baja venta de boletos, sumándose a las críticas recientes por su presentación en la Ciudad de México y los señalamientos tras su salida del reality.

Autor autor Yelitza Espinoza Yelitza Espinoza el 04/11/2026 08:39 AM.
En Espectáculos y editada el 04/11/2026 08:57 AM.