Olivier Martínez exige a Halle Berry pagar 240.000 dólares en gastos legales por custodia de su hijo

Documentos judiciales obtenidos por The Daily Mail revelan que Martínez presentó una petición para que Berry sea condenada a pagar 240.000 dólares en honorarios legales, argumentando que carece de los medios económicos para pagar a su propio equipo jurídico por el "extenso trabajo completado" durante la batalla legal.Para sustentar su petición, el actor se ampara en el Código de Familia § 2030, una ley que faculta al tribunal para ordenar a la parte con mayores recursos financieros que cubra los costos legales de la parte contraria y así garantizar la paridad en la representación. En su declaración, Martínez detalló que, en promedio, recibe apenas 776,34 dólares mensuales por derechos de autor (residuals) y actualmente tiene unos 43.206 dólares en efectivo, además de una propiedad valorada en 550.000 dólares, que describió como su "único activo significativo"."Si bien el peticionario [Berry] y yo somos actores, nuestros ingresos respectivos y el acceso a los activos difieren enormemente. No he tenido ningún papel actoral en años. La peticionaria, por otro lado, ha protagonizado Crime 101, una película estrenada en 2026, y está trabajando en dos filmes adicionales, Fleur (de la cual también es productora) y Red Card", afirmó Martínez en los documentos. Actualmente, debe a su firma de abogados 176.522 dólares, pero se espera que la deuda total ascienda a los 240.000 dólares solicitados.La guerra legal estalló el mes pasado después de que Martínez acusara a Berry de abusar físicamente de su hijo Maceo, alegando en una presentación judicial que la actriz "saltó sobre él y lo asfixió" en un incidente ocurrido el 26 de septiembre. Berry ha negado rotundamente todas las acusaciones.La semana pasada, el caso registró varios giros importantes. Según reportes de TMZ y NBC LA, el juez otorgó a Martínez la custodia física primaria de Maceo, lo que implica que Berry perdió las visitas nocturnas con el menor. Sin embargo, la actriz conserva la custodia legal conjunta y mantiene la autoridad de desempate (tiebreaker) en caso de que ambos progenitores no logren llegar a un acuerdo.Un punto crucial del fallo fue la disolución de la orden de restricción temporal por violencia doméstica (TRO) que Martínez había presentado en nombre propio y de su hijo, y que buscaba hacer permanente. El abogado de Martínez, Patrick Baghdaserians, señaló que los abogados de Berry intentaron restaurar el acuerdo de custodia compartida 50/50, pero el juez rechazó la solicitud. Se espera que el magistrado reconsidere el asunto de la custodia el próximo mes.La disolución de la orden de restricción fue celebrada por el equipo legal de la actriz. "Estamos extremadamente complacidos de que el tribunal haya disuelto la TRO", declaró Marina Beck, abogada de Berry, añadiendo que Halle está determinada a seguir enfocándose en el bienestar y los mejores intereses de su familia. Fuentes cercanas a la actriz calificaron esta decisión como una "gran victoria" para ella.Por su parte, tras el fallo, Martínez expresó públicamente su esperanza de que las relaciones entre Maceo y su madre puedan mejorar. En declaraciones a Extra, el actor afirmó: "Realmente espero que Maceo y su madre puedan tener una mejor relación en el futuro... No quiero que mi hijo odie a su mamá. Quiero que la ame. Quiero que la perdone, y quiero que en algún momento se reconcilien de alguna manera".Representantes de ambas partes han sido contactados para emitir comentarios adicionales sobre esta nueva fase del prolongado conflicto legal.