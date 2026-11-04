Olivier Martínez exige a Halle Berry pagar 240.000 dólares en gastos legales por custodia de su hijo

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El actor Olivier Martínez (60) ha solicitado a un tribunal que ordene a su exesposa, Halle Berry, cubrir 240.000 dólares en gastos legales derivados de su reciente y conflictiva batalla por la custodia de su hijo de 13 años, Maceo. Martínez alega una gran disparidad económica, argumentando que él no ha tenido roles de actuación en años, mientras que Berry continúa activa en proyectos cinematográficos. La petición se produce después de que un juez le otorgara a él la custodia física primaria y disolviera una orden de restricción temporal que el actor había solicitado.

Autor autor Yelitza Espinoza Yelitza Espinoza el 04/11/2026 04:19 PM.
En Espectáculos y editada el 04/11/2026 04:22 PM.