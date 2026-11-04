Trina Parks respalda a Sydney Sweeney como la próxima 'Chica Bond'

Trina Parks, quien hizo historia en 1971 como la primera actriz afroamericana en interpretar a una 'Chica Bond' (la letal Thumper en Los diamantes son eternos junto a Sean Connery), ha dado su bendición a Sydney Sweeney para el icónico rol.En una reciente entrevista, Parks (79 años) destacó que el cine moderno exige una mujer independiente y con "propiedad sobre su sexualidad". "Sydney ha hecho una gran variedad de papeles y básicamente tiene el control de su identidad sexual. No solo es una actriz talentosa, sino que tiene ese estilo y porte clásico de Hollywood que realmente funciona para sus proyectos y su marca", afirmó la veterana actriz, sentenciando que estas son exactamente las cualidades que la audiencia quiere ver frente al agente 007.Paralelamente, la búsqueda del reemplazo de Daniel Craig ha llegado a su etapa crucial. Este fin de semana se realizaron las pruebas de pantalla finales en los históricos estudios Bray, a orillas del río Támesis y propiedad de Amazon MGM Studios desde 2024.Callum Turner (quien según la publicación se casó con la popstar Dua Lipa a principios de este año y es el actual favorito) y el escocés Jack Lowden fueron vistos en las audiciones. Sin embargo, la aparición de un "actor misterioso" saliendo de las instalaciones el sábado ha desatado una ola de teorías en redes sociales sobre quién podría ser el próximo espía británico.Los detectives de la franquicia en plataformas como Reddit han señalado a Joe Alwyn como el actor oculto. Los fans argumentan que tiene sentido que se mantenga en secreto su participación, destacando su estrecha relación con Nina Gold, una de las directoras de casting que lo conoce desde sus días en la escuela de teatro y que lo impulsó en sus primeros proyectos.Otros nombres que han sonado fuerte en esta carrera por el esmoquin incluyen a Josh O'Connor, Harris Dickinson y Jack Barton. Por su parte, la inclusión del australiano Jacob Elordi (29 años) en la lista de candidatos ha generado controversia, molestando a los fans más puristas que exigen que el icónico personaje sea interpretado por un actor británico.La productora Amy Pascal confirmó que el proceso de casting está siendo "muy, muy metódico" y que finales de este año es una buena apuesta para tener al elegido. Confirmar al actor en diciembre permitiría a Amazon MGM Studios y al aclamado director Denis Villeneuve (Dune) comenzar el rodaje de la nueva entrega en 2027. "Daniel Craig es un acto difícil de seguir. Tiene que ser algo realmente diferente, emocionante y estimulante", sentenció Pascal sobre el futuro de la franquicia, que hasta la fecha solo ha tenido a seis actores oficiales (Connery, Lazenby, Moore, Dalton, Brosnan y Craig) dando vida a la creación de Ian Fleming.