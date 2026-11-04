Trina Parks respalda a Sydney Sweeney como la próxima 'Chica Bond'

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La histórica 'Chica Bond' Trina Parks elogió a Sydney Sweeney, asegurando que sería una excelente coprotagonista para el nuevo James Bond gracias a su independencia y dominio de su sexualidad. Mientras tanto, los estudios Bray acogieron este fin de semana las pruebas de pantalla finales para elegir al sucesor de Daniel Craig, con Callum Turner, Jack Lowden y un "actor misterioso" —que los fans apuntan a Joe Alwyn— como los principales candidatos bajo la visión del director Denis Villeneuve.

Autor autor Yelitza Espinoza Yelitza Espinoza el 04/11/2026 10:37 AM.
En Espectáculos y editada el 04/11/2026 10:39 AM.