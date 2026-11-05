50 Cent se burla de Sean 'Diddy' Combs en su 57 cumpleaños mientras cumple condena en una prisión

El miércoles, el rapero de 51 años, cuya relación con Combs ha estado marcada por una disputa de décadas, publicó en su cuenta principal de Instagram: "Feliz cumpleaños 57, Diddy, deseándote muchos más, JAJA". La publicación estuvo acompañada de lo que pareció ser una imagen generada por inteligencia artificial de Combs con el cabello canoso y sonriendo.La enemistad entre ambos se remonta a 2006, cuando 50 Cent (Curtis James Jackson III) lanzó el tema de disidencia The Bomb. Desde entonces, el artista ha acusado a Combs de estar involucrado en el asesinato de The Notorious B.I.G. en 1997 y, más recientemente, produjo el documental de Netflix de cuatro partes Sean Combs: The Reckoning, estrenado en diciembre de 2025. 50 Cent ya se había burlado anteriormente de la encarcelación de Combs, llegando a mencionarlo durante un concierto en Las Vegas en julio de este año.En medio de estas burlas, se reveló que la fecha de liberación de Combs ha sido adelantada nuevamente en tres semanas, fijándose ahora para el 6 de febrero de 2028. Anteriormente, su liberación estaba programada para marzo de 2028, y originalmente para mayo de ese mismo año.El magnate musical fue trasladado el mes pasado desde la prisión FCI Fort Dix en Nueva Jersey al FCI Allenwood en Pensilvania. Según informes, Combs ahora se encuentra en la población general de este centro de baja seguridad, que alberga a poco más de 1,000 reclusos, en contraste con los más de 4,000 de su instalación anterior.El traslado de Combs se produjo después de que un reporte de NBC News a finales de septiembre alegara que el rapero disfrutaba de un estilo de vida "VIP" detrás de las rejas en Fort Dix. Según exreclusos, Combs supuestamente tenía acceso a un teléfono celular, recibía masajes, consumía licor de contrabando y hacía que otros reclusos le cocinaran, todo financiado por miles de dólares al mes. Este reporte habría provocado su paso por confinamiento solitario y su posterior traslado.Además, en octubre surgieron rumores no confirmados de que Combs había sufrido una "grave" lesión en la cabeza tras una pelea con el narcotraficante jamaicano Christopher 'Dudus' Coke. Sin embargo, el Buró Federal de Prisiones (BOP) emitió un comunicado desmintiendo categóricamente el incidente, calificando la historia como "falsa".Combs fue sentenciado en 2025 a cuatro años y dos meses de prisión, pena que comenzó a cumplir en octubre de ese año, tras ser declarado culpable de dos cargos de transporte de prostitutas a través de las fronteras estatales con fines sexuales. Fue absuelto por el jurado de los cargos más graves de tráfico sexual y asociación delictiva (racketeering).Ante el constante escrutinio mediático, el portavoz de Combs, Juda Engelmayer, declaró: "El continuo escrutinio de cada detalle mundano de la vida de Sean Combs en prisión ha llegado al punto en que los medios caracterizan la vida carcelaria ordinaria como noticia". Engelmayer añadió que "la única noticia real es que Sean continúa cumpliendo su condena dentro de las reglas y espera pacientemente la decisión del tribunal sobre su apelación".