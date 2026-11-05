50 Cent se burla de Sean 'Diddy' Combs en su 57 cumpleaños mientras cumple condena en una prisión

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El rapero 50 Cent se burló públicamente de Sean 'Diddy' Combs en su 57 cumpleaños mediante una publicación en Instagram, justo cuando el magnate musical cumple su condena en la prisión federal FCI Allenwood en Pensilvania. Mientras Combs enfrenta rumores sobre un supuesto estilo de vida de lujo y recientes traslados entre prisiones, su fecha de liberación ha sido adelantada al 6 de febrero de 2028.

Autor autor Yelitza Espinoza Yelitza Espinoza el 05/11/2026 09:47 AM.
En Espectáculos y editada el 05/11/2026 09:52 AM.