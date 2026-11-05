Abogados de la denunciante de Vadhir Derbez acuden a la FGR para exigir seguimiento

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El despacho legal Vega Mac Gregor Arellano anunció que acudirá a la Fiscalía General de la República (FGR) para solicitar un seguimiento diligente y con perspectiva de género a la investigación por presunta agresión sexual contra el actor y cantante Vadhir Derbez. La denuncia, hecha pública en mayo de 2026 por una joven de 19 años, ha sido rechazada por el hijo de Eugenio Derbez, quien alega un intento de extorsión y haber obtenido un amparo en el caso.

Autor autor Yelitza Espinoza Yelitza Espinoza el 05/11/2026 09:07 AM.
En Espectáculos y editada el 05/11/2026 09:12 AM.