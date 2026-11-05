Abogados de la denunciante de Vadhir Derbez acuden a la FGR para exigir seguimiento

A través de un comunicado difundido este miércoles 4 de noviembre de 2026, el despacho Vega Mac Gregor Arellano, que representa legalmente a la joven que denunció a Vadhir Derbez, convocó a los medios de comunicación para informar sobre una solicitud formal de cita con la titular de la Fiscalía General de la República (FGR).La visita a las instalaciones de la FGR en la Delegación Ciudad de México, ubicadas en la calle Doctor Velasco de la alcaldía Cuauhtémoc, está programada para el jueves 5 de noviembre a las 10:00 horas. Los abogados explicaron que el objetivo es expresar su interés en que la investigación avance "con objetividad, diligencia y perspectiva de género", además de garantizar el acceso a la justicia y el respeto a los derechos de todas las personas involucradas en el proceso.El caso salió a la luz pública en mayo de 2026, cuando una joven de 19 años denunció al hijo del actor Eugenio Derbez por una presunta agresión sexual. De acuerdo con la versión de la denunciante, los hechos habrían ocurrido durante la grabación de un video musical en la Ciudad de México.Según los señalamientos difundidos en ese momento, el actor presuntamente llevó a la joven a un camerino, donde realizó acercamientos físicos sin su consentimiento, lo que derivó en la presentación de la denuncia formal ante las autoridades competentes.Tras hacerse públicos los señalamientos, Vadhir Derbez rechazó categóricamente las acusaciones y aseguró contar con elementos probatorios para respaldar su versión de los hechos.El actor también denunció un presunto intento de extorsión, señalando que le habrían exigido la cantidad de 350 mil dólares a cambio de evitar consecuencias legales. Posteriormente, en agosto de 2026, Derbez declaró públicamente que había obtenido una sentencia de amparo relacionada con la investigación, aunque en ese momento no detalló los alcances específicos de dicha resolución judicial.Con esta nueva gestión ante la FGR, la representación legal de la denunciante busca evitar que el caso quede en el olvido y presionar para que las autoridades ministeriales cumplan con su deber de investigar a fondo las circunstancias que rodean a estos hechos.